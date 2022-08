Ôtô lao vào cây xăng ở Hà Nội, ít nhất 8 người bị thương

Đến 0h ngày 13-8, lực lượng công an giao thông đã bật đèn tại cây xăng để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HÀ QUÂN

Ghi nhận tại hiện trường lúc 0h ngày 13-8, nhiều mũ bảo hiểm, mảnh vỡ của xe máy, cột sắt... nằm lăn lóc. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường tiếp tục làm nhiệm vụ, căng dây an ninh để ngăn người không có nhiệm vụ vào hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h15 tối 12-8.

Chiếc ôtô 4 chỗ, biển kiểm soát 30H-758XX đã bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy và nhân viên cây xăng, khiến ít nhất 8 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Thịnh Quang, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện tài xế đang bị công an giữ.

Theo ghi nhận ban đầu, xe ôtô màu đỏ gây tai nạn đã đâm vào làn xe máy đang đổ xăng. Đến 23h15, chiếc xe này vẫn nằm ở hiện trường, trước đầu xe còn một chiếc xe máy nát thân. Ôtô gây tai nạn cũng bị hư hỏng phần đầu.

Chiếc xe gây tai nạn nằm ở hiện trường lúc 23h15 tối 12-8 - Ảnh: HÀ QUÂN

Trước đầu xe ôtô còn một chiếc xe máy bị chèn nát thân, ôtô gây tai nạn cũng bị hư hỏng phần đầu - Ảnh: HÀ QUÂN

