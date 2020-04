Osin trộm nhẫn kim cương, vàng của chủ nhà để... đi mua đất

Ngày 25-4, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương Thị Huyền Linh (51 tuổi; ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Linh thường xuyên đến giúp việc nhà cho bà P.T.C (60 tuổi; ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình). Osin này để ý thấy bà C. hay để tài sản trong sọt đựng quần áo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Vương Thị Huyền Linh cùng tang vật

Sáng 3-4, khi làm xong công việc tại nhà bà C., Linh đã lấy trộm số tài sản gồm: 1 nhẫn kim cương, 22 chỉ vàng, 65 triệu đồng tiền mặt và 300 USD mang về cất giấu trong vườn nhà. Sau đó, bà Linh mang đi bán 4 chỉ vàng được gần 17 triệu đồng, lấy tiền này cùng 65 triệu đồng trộm được đi mua đất tại huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Ngày 16-4, bà C. phát hiện mất tài sản nên trình báo công an. Khi bị mời làm việc, bà Linh đã giao nộp số tài sản còn lại và tự nguyện khắc phục cho bà C. số tiền 30 triệu đồng.

