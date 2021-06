Sáng 25/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Võ Trọng Hải tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII cũng đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

... Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026



Ông Võ Trọng Hải (SN 1968), quê xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ông từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

