Ông Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh bị khai trừ Đảng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (trái) và Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Quang Linh. Ảnh: Thế giới & Việt Nam.



Ngày 27/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Ban Bí thư xác định ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19. Ông Dũng cũng có hành vi nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Với ông Nguyễn Quang Linh, Ban Bí thư xác định ông này đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo Ban Bí thư, ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai ông này còn vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những sai phạm này còn gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

...

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Tại kỳ họp thứ 20 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) và ông Nguyễn Quang Linh (Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực) đã làm sai lệch chủ trương trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Hồi giữa tháng 4, ông Tô Anh Dũng đã bị khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ hồi trong động thái mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Mới đây nhất, hôm 20/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, về cùng tội danh trên.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành liên quan tổ chức gần 600 chuyến bay giải cứu và đưa khoảng 120.000 người về nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Qua điều tra, Bộ Công an chứng minh các bị can liên quan đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD trong các chuyến bay giải cứu.

Đến nay, rất nhiều cán bộ thuộc các cơ quan liên quan đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng), ông Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an), hai chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ là Nguyễn Mai Anh và Nguyễn Tiến Thân, ông Ngô Quang Tuấn (chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT)…

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn