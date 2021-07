Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Sáng 4/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII cũng bầu các ông Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý (SN 1976), quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

