Ông Nguyễn Đức Chung: 'Cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai để lấy 1 đồng của Nhà nước'

"Công ty mua hay bán sản phẩm gì đều theo chỉ đạo của anh Chung’ Trong khi đó, Nguyễn Trường Giang khai tại tòa rằng không mua bán cổ phần tại Công ty Akrtic, mà được sang tên cổ phần từ vợ của ông Chung. Giang nắm giữ 95% cổ phần nhưng tất cả đều là được chuyển nhượng và Giang chỉ đứng trên giấy tờ, chứ thực tế không tham gia góp vốn. Giang khai toàn bộ quá trình nhập chế phẩm là do ông Chung yêu cầu chỉ đạo để bán cho Công ty Thoát nước. Những hợp đồng đầu tiên cứ gửi báo giá sang là Công ty Thoát nước ký luôn, sau đó mới có sự thương thảo giữa hai bên về giá. "Công ty nhập sản phẩm gì từ Đức và bán sản phẩm gì cũng nhận được chỉ đạo từ anh Chung. Các đơn vị của Hà Nội mua sản phẩm đều là do anh Chung giới thiệu. Các sản phẩm nhập về đều theo chỉ đạo của anh Chung nên bán cho đối tác nào cũng đều theo chỉ đạo và giới thiệu của anh Chung. Số lượng, loại sản phẩm nhập về đều từ chỉ đạo của anh Chung. Thời gian đầu chị Hoa, vợ anh Chung, có chỉ đạo một số công việc, từ sau năm 2016 thì chị Hoa không chỉ đạo" - Giang nói. Nguyễn Trường Giang cho biết thêm, lợi nhuận của công ty còn được rút ra làm từ thiện, tài trợ cho một số tập thể theo chỉ đạo của ông Chung: "Tổng tiền tài trợ cho các đơn vị hơn 7 tỉ. Tất cả việc làm này là do anh Chung chỉ đạo". "Theo nhận thức của bị cáo, khi vào công ty làm giám đốc là giúp anh Chung nhập sản phẩm từ Đức về bán. Bị cáo chưa có ý định kinh doanh những sản phẩm này. Bị cáo chưa rút ra một đồng nào lợi nhuận từ công ty", Nguyễn Trường Giang nói và đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tội danh mình bị truy tố.