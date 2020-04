Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi"

Ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để làm rõ vụ cháu bé N.Đ.L (16 tháng tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) tử vong nghi do tài xế Vinh điều khiển xe chở cát chạy lùi gây ra tai nạn.

Trong lúc lùi xe, xe tải đã cán vào bé trai đang chơi trên đường - Ảnh cắt từ clip

Tìm đến nhà cháu bé gặp nạn, tất cả người thân trong gia đình đều vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi thương tâm của con/cháu mình.

Theo tìm hiểu được biết, năm 2018, chị Yến Nhi lấy anh Hạnh người thôn kế bên và sinh ra cháu L.. Do cuộc sống khó khăn, anh Hạnh phải qua nước ngoài làm việc. Vì dịch bệnh nên anh Hạnh vừa mới trở về nước được khoảng một tháng để phụ giúp gia đình. Vậy mà vừa trở về chưa được bao lâu, anh đã phải trải qua nỗi đau mất con quá lớn.

Ông Phan Xuân Thu không bình tĩnh khi kể lại mọi chuyện

Ngồi thất thần trong căn nhà, ông Thu (ông ngoại của cháu L.) chia sẻ: "Sáng hôm đó, cháu nó được một người chị hơn 2 tuổi dắt đi chơi trước ngõ. Còn mẹ cháu lúc ấy đang ở trong nhà làm bữa sáng. Lúc sau không thấy cháu, cả nhà hốt hoảng đi tìm, nghĩ ai đó thấy cưng nên bế đi chơi chứ không nghĩ cháu gặp nạn".

Theo ông Thu, lúc đó là vào khoảng 9h sáng, do không thấy cháu L. đâu nên người nhà bắt đầu đổ đi tìm kiếm, nghi cháu bị bắt cóc. Qua camera của gia đình, ông Thu và gia đình mới biết cháu mình đã gặp chuyện chẳng lành.

Thi thể cháu bé được tên tài xế máu lạnh che giấu tại một cái hố cách nhà khoảng 15m. Ông Thu cho biết, Vinh có quan hệ họ hàng gần với gia đình ông, bình thường gọi ông bằng cậu.

"Biết được kẻ đã cán chết cháu mình, khi tra hỏi hắn một mực chối cãi, không chịu nhận tội mà còn nói 'Ở đây có rất nhiều xe qua lại, sao lại đổ lỗi cho mình tôi' và nhất quyết không nói ra nơi đã giấu thi thể cháu bé.

Sau gần 30 phút tìm kiếm, gia đình tôi đã tìm thấy thi thể của cháu tại một cái hố cạnh nhà khoảng 15m. Kẻ thủ ác đã lấp cát và bao bì rác lên để mọi người không tìm thấy. Lúc này, Vinh vẫn không chịu nhận tội mà còn lấy xẻng xúc cát giúp chúng tôi tìm cháu", ông Thu chia sẻ thêm.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Nhìn thi thể cháu mình, ông Thu lặng người như mất hết sức sống. "Nó còn bé quá, mới chập chững tập đi chứ đã biết gì đâu. Tôi không thể tin kẻ gây ra vụ việc còn chối cãi xem như chưa xảy ra chuyện gì khi hỏi về cháu. Mong luật pháp có thể xử lý nghiêm minh để cháu tôi có thể giải được oan ức", người đàn ông 53 tuổi rưng rưng nước mắt.

Theo Công an thị xã Hoàng Mai, ngày 22/4 đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Vinh và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự người này để điều tra theo quy định pháp luật .

