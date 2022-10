Ông lớn xăng dầu lỗ hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày

PV Oil lỗ kỷ lục trong 10 quý gần đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 với 20% thị phần trong nước ghi nhận lỗ hơn 373 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần quý III đạt 25.962 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái, tương đương lỗ 4,05 tỷ mỗi ngày. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp trong 10 quý gần đây.

Lãnh đạo PV Oil lý giải trong 6 tháng đầu năm, giá thế giới liên tục tăng, đặc biệt kể từ khi xảy ra chiến sự giữa Nga - Ukraine. Tuy nhiên từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9, giá thế giới đảo chiều giảm liên tục do lo ngại suy thoái kinh tế, lạm phát...

"Để phù hợp với diễn biến giá thế giới, Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong quý III dẫn đến kết quả kinh doanh sau thuế lỗ 373 tỷ đồng", lãnh đạo doanh nghiệp cho biết.

Trong quý III, biên lợi nhuận gộp của PV Oil giảm về mức 1,24%, về mức thấp nhất 10 quý qua; các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 38% và 25%. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu của PV Oil đạt 79.617 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 431 tỷ đồng, giảm 17,2%.

Năm 2022, tổng công ty này đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 45.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp này vẫn vượt 77% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết thúc quý III, PV Oil ghi nhận hàng tồn kho là 3.603 tỷ đồng, giảm 35% so với cuối quý II nhưng vẫn tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng 150 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho, tăng 133 tỷ đồng so với cuối quý trước.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9 của PV Oil là 16.192 tỷ đồng, trong đó nợ đi vay là 4.095 tỷ, chủ yếu là ngắn hạn.

Không chỉ PV Oil, ông lớn xăng dầu Petrolimex mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III nhưng Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết mặc dù sản lượng nội địa của tập đoàn tăng 20% so cùng kỳ, riêng bán lẻ tăng 26% so cùng kỳ nhưng lợi nhuận xăng dầu 9 tháng của tập đoàn ước lỗ 780 tỷ đồng.

Để đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu tại thị trường trong nước, tại những thời điểm khó khăn về nguồn hàng, Petrolimex, PV Oil đã phải tăng cường nhập khẩu, cung ứng vượt kế hoạch để bù đắp cho thiếu hụt từ các cửa hàng bán lẻ ngoài hệ thống.

Trong 9 ngày đầu tháng 10, PV Oil đã cung cấp cho các đơn vị trong hệ thống trên toàn quốc vượt 7% so với kế hoạch, riêng mặt hàng xăng vượt 16%. Tại thị trường TP.HCM, nơi xảy ra biến động mạnh buộc PV Oil cung cấp cho các đầu mối vượt mức 28% so với kế hoạch và riêng mặt hàng xăng vượt 35%.

