Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại 106 triệu tiền hỗ trợ, tự xây nhà cho người nghèo

Ông Đoàn Ngọc Hải thăm bà con vùng cao

Sáng 10/4, trên Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nam Trà My (Quảng Nam), Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Châu Đốc (An Giang) liên quan số tiền 106 triệu đồng đã chuyển cho các địa phương này để xây nhà tình thương.

Trong thư, ông Hải cho biết ngày 2/3 đã chuyển cho huyện Nam Trà My và TP Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng và đề nghị các địa phương khẩn trương xây nhà cho người nghèo và báo tình hình cho ông biết. Đến nay, đã 1 tháng 8 ngày kể từ ngày nhận tiền nhưng các địa phương vẫn chưa phản hồi thông tin cho ông.

Cũng tại bức "tâm thư" này, ông Hải cho biết, 5 thị xã, huyện khác sau khi nhận tiền cùng lần với TP Châu Đốc và huyện Nam Trà My nhưng đã thi công nhà tình thương cho người nghèo và nhắn tin báo cho ông từ 20 ngày trước.

Ông Hải cho rằng 2 địa phương nêu trên "thiếu trách nhiệm, vô cảm" và yêu cầu các địa phương này trả lại số tiền nêu trên để ông chuyển cho các địa phương khác hỗ trợ người nghèo.

Liên quan vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết hết sức bất ngờ với quyết định của ông Đoàn Ngọc Hải.

Theo bà Huệ, sau khi ông Hải chuyển tiền vào số tài khoản của Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My, bà gọi điện cho ông Hải ý định gửi lời cảm ơn, đồng thời thông báo kế hoạch sử dụng số tiền này nhưng ông Hải không nghe máy.

...

Cũng theo bà Huệ, số tiền ông Hải gửi đã được huyện đưa vào quỹ chung và thực hiện theo quy chế chi tiêu của ban cứu trợ từ Trung ương đến địa phương. Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ bốn hộ dân bị thiệt hại với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, bà không kết bạn Facebook với ông Hải nên không biết về thông tin ông đăng tải, thông báo.

Bà Huệ cho biết thêm, sau khi đọc thư bà đã nhắn tin giải thích cho ông Hải biết. Bà Huệ gửi lời xin lỗi vì huyện đã có sơ suất, tạo sự hiểu lầm không đáng có.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Hải tiếp tục đăng tải thông tin cho rằng 2 bên thống nhất xây 2 căn nhà tình thương và ông Hải tiếp tục bỏ thêm 14 triệu tiền túi cho đủ 120 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình thương.

Ông Hải cho rằng ông không ngờ huyện lại phân bổ 40 triệu đồng/1 hộ không đúng với tinh thần ban đầu và không đúng với những quy định về xây nhà tình thương là 60 triệu đồng/1 căn. Thậm chí nhà tình thương nếu cần phải tăng lên 70-80 triệu đồng mới đúng với tình hình tăng giá vật liệu xây dựng của thị trường.

"Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, đọc bài báo này xong tôi quyết định sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My nữa và tôi mong nhận lại ngay 106 triệu đồng từ Nam Trà My càng sớm càng tốt để tôi tiến hành xây dựng 1 căn nhà 120 triệu ở thành phố Hội An-Quảng Nam cho 3 người bị tâm thần tại nơi đây", ông Hải viết.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông