Ớn lạnh bé 10 tuổi ôm vô lăng phà chở khách qua sông Đồng Nai

Theo clip ghi lại, bé trai khoảng 10 tuổi trên phà biển số ĐN-0871 chở theo hành khách và xe máy tại bến đò Hiếu Liêm. Bé trai này đã cầm vô lăng điều khiển để đưa hành khách qua sông Đồng Nai. Trên phà, không thấy ai mặc áo phao theo quy định.

CLIP: Ớn lạnh “tài công 10 tuổi” lái phà chở khách qua sông Đồng Nai

Bến đò Hiếu Liêm - Tân Uyên (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) là bến đò chính kết nối giao thương giữa xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) với huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), mỗi ngày có khoảng 300-500 khách qua lại.

Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là với việc tài công nhí điều khiển phà.

Ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ xử lý nghiêm sự việc. "Phía Thanh tra Sở sẽ phối hợp với địa phương mời chủ bến phà làm việc vào đầu tuần về việc tài công nhí điều khiển phà và các vấn đề liên quan đảm bảo an toàn giao thông trên phà" - ông Trong nói.

