Ô tô tông xe máy, 2 người bay lên nóc nhà ven đường, tử vong

Vụ việc xảy ra tại quốc lộ 3C đoạn gần trường THPT Định Hóa thuộc trung tâm chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên.

Khoảng 13h ngày 29/11, 1 chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 20A - 38440 chạy trên quốc lộ 3C khi đi tới đoạn gần trường THPT Định Hóa chiếc xe lấn làn đâm trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 97B1 – 70436 theo chiều ngược lại

Hậu quả khiến 1 nạn nhân ngồi sau xe máy bay lên nóc nhà người dân bên đường, 1 nạn nhân nằm ở rìa đường, 2 nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, chiếc ô tô vẫn lao về phía trước dẫn đến mất lái đâm đổ cửa nhà một hộ dân khác bên đường.

Lực lượng công an vẫn đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường đề điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện tài xế xe ô tô đã đến Công an huyện Định Hóa trình diện, khai nhận vụ việc trên.

Tác giả: Lê Việt (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết