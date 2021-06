Ô tô SUV đẹp long lanh, đối thủ của Kia Seltos, giá chỉ hơn 200 triệu có gì hấp dẫn?

Mới đây, hãng xe nội địa Ấn Độ Tata Motors đã thực hiện nâng cấp cho mẫu SUV Tata Nexon đi kèm với hệ thống hỗ trợ đa giọng nói gồm giọng Ấn Độ do Mihub Communication - một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Kolkata và Harman International đồng phát triển. Theo Mihub, việc áp dụng giọng nói trên các nền tảng xe cộ đang tiếp tục gia tăng và ước tính có 8 tỷ trợ lý giọng nói sẽ được sử dụng vào năm 2023.

Theo đó, AVA Auto cho phép chủ xe điều khiển bằng giọng nói rảnh tay cho các chức năng trên xe hơi như điều hòa không khí, âm lượng, AM, FM, tương tác với xe bằng nhiều giọng và phương ngữ. Hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ này có thể chạy mà không cần kết nối internet. Theo hãng xe, tính năng này sẽ có trên Nexon và cả mẫu Altroz.

Về thiết kế, mẫu SUV của Tata mang phong cách của một chiếc coupe thể thao với nội thất bên trong hiện đại. Xe có cửa sổ trời, điều mà đối thủ Kia đã không trang bị cho chiếc Seltos tại Ấn Độ.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu ô tô giá rẻ của Tata Motor là động cơ xăng 1,2 lít và diesel 1,5 lít, công suất 110 mã lực, 170Nm (động cơ xăng) và 260Nm (động cơ diesel). Mẫu SUV này có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số AMT.

Tata Nexon là mẫu xe đầu tiên của Tata đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ Global NCAP, tiếp theo là mẫu hatchback Altroz. Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến túi khí kép, cảm biến đỗ xe phía sau, nhắc nhở thắt dây an toàn, neo ghế trẻ em Isofix, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chương trình ổn định điện tử là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Tại Ấn Độ, mẫu xe này hiện có sẵn 12 biến thể trải dài trên 4 phiên bản XE, XM, XZ và XZ+, mức giá đề xuất từ 7,19 Rs lakh (khoảng 227 triệu đồng) đến 12,95 Rs lakh (khoảng 409 triệu đồng cho phiên bản cao cấp). Tata Nexon là đối thủ khá khó nhằn của KIA Seltos, Hyundai Kona và Toyota Corolla Cross.

