Ô tô SUV đẹp long lanh của Kia giá chỉ từ hơn 200 triệu sắp ra mắt có gì hay?

Kia Motors sẽ trình làng mẫu SUV Sonet ba hàng ghế vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Mẫu xe này dự kiến ​​sẽ được bán đầu tiên tại Indonesia. Dưới đây là một số thông tin về mẫu xe mới của Kia.

Mẫu Kia Sonet ở Indonesia có kích thước 4.120mm, dài hơn một chút so với chiếc được bán ở Ấn Độ (3.995mm). Cả hai phiên bản đều được sản xuất tại nhà máy Anantapur của Kia ở Andhra Pradesh.

Các nguồn tin cho biết rằng Sonet ba hàng ghế sẽ giống với kích thước của phiên bản năm chỗ ngồi và hàng ghế thứ ba sẽ được thêm vào phía sau hàng thứ hai, vừa đủ cho hai người lớn.

Kia Sonet



Sonet được định vị là "đàn em" của chiếc B-SUV Kia Seltos vừa ra mắt tại Việt Nam. Ngoại hình Sonet sở hữu nhiều đường bo tròn, với phong cách hiện đại và hướng tới đối tượng khách hàng trẻ. Thiết kế ngoại thất Kia Sonet nhìn chung khá hiện đại và ấn tượng với nhiều chi tiết đã trở thành ADN của Kia như tản nhiệt mũi hổ dạng mắt lưới, đèn ban ngày mắt hổ hay đèn hậu nằm ngang.

...

Bên trong cabin Sonet, phần thiết kế nội thất gần như giống hoàn toàn với đàn anh Seltos. Xe trang bị màn hình LCD 10,25 inch trên bảng táp-lô, lớn hơn các đối thủ. Vô lăng 3 chấu có chỉnh âm thanh và điện thoại rảnh tay. Màn hình kỹ thuật số sau tay lái thay cho kiểu analog truyền thống.

Về vận hành, Kia Sonet có ba tùy chọn động cơ gồm 1 dầu 1,5 lít CRDI và 2 bản máy xăng. Hai bản máy xăng gồm loại Smartstream 1,2 lít, 4 xi-lanh và loại một lít T-GDi turbo. Hộp số sàn 5 cấp hoặc 6 cấp, hộp số DCT 7 cấp, tự động 6 cấp và hộp số mới Smartstream 6 cấp iMT.

Về an toàn, Kia Sonet trang bị an toàn với 6 túi khí, phanh ABS, EBD, ESC, hỗ trợ phanh, cảm biến đỗ trước và sau, cảnh báo áp suất lốp, đèn pha tự động và móc khóa an toàn Isofix cho ghế trẻ em.

Hiện tại, đã có giá chính thức của mini SUV Kia Sonet. Có đến 15 phiên bản (cấu hình) để lựa chọn. Mức giá của Kia Sonet rẻ hơn đối thủ Hyundai Avenue 16%. Giá xe dao động từ 671.000-1.199.000 Rupee (tương đương khoản 209-273 triệu VNĐ).

Tác gia: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietq.vn