Ô tô Hyundai sắp ra mắt giá chỉ 173 triệu đồng hấp dẫn cỡ nào?

Ngày 5/11 tới đây, Hyundai i20 mới sẽ được ra mắt tại Ấn Độ. Trước đó, hãng đã chính thức bắt đầu nhận đặt xe i20 mới tại các đại lý và nền tảng bán lẻ trực tuyến của mình, với số tiền đặt trước là 21.000 Rupee.

Khi so sánh với Elite i20 hiện tại được cung cấp ở Ấn Độ, i20 hoàn toàn mới sẽ có kiểu dáng tổng thể sắc nét hơn, thể thao hơn và góc cạnh hơn nhiều.

Sử dụng ngôn ngữ thiết kế ‘Sensuous Sportiness’ của Hyundai, i20 mới cũng sẽ có thiết kế 'lưới tản nhiệt xếp tầng' mới, rộng hơn, đèn pha và thiết kế DRL mới, cùng với đèn hậu mới với đèn LED hình chữ Z góc cạnh.

Hyundai i20 mới sẽ được ra mắt tại Ấn Độ

i20 mới sẽ có 6 màu ngoại thất là Polar White, Typhoon Silver, Titan Grey, Fiery Red, Starry Night, Metallic Copper. Ngoài ra, nó cũng sẽ được cung cấp với hai tông màu hoàn thiện - Polar White với mái đen và Fiery Red với mái đen.

Tại Ấn Độ, dưới mui xe, Hyundai i20 hoàn toàn mới sẽ có hai tùy chọn động cơ xăng và một động cơ diesel.

Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2 lít là phiên bản cấp thấp, trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0 lít cho công suất 120 mã lực.

Động cơ 1,2 lít sẽ đi kèm với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động iVT của Hyundai. Trong khi động cơ 1.0 lít sẽ đi kèm với hộp số tự động 7 cấp DCT (giống như ở Venue). Hyundai cũng sẽ cung cấp hộp số iMT (số tay không ly hợp) mới với động cơ xăng tăng áp 1.0.

Về động cơ diesel, nó được mong đợi là động cơ diesel 1,5 lít cho công suất 100 mã lực. Động cơ này có thể sẽ được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai trang bị cho i20 mới một danh sách tính năng dài, trong đó, chiếc hatchback sẽ có hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn 10,25 inch với Android Auto, Apple CarPlay và các tính năng xe hơi được kết nối ‘BlueLink’ của Hyundai.

Ở phiên bản cao cấp hơn, i20 mới cũng dự kiến sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số, bộ sạc điện thoại không dây, hệ thống chiếu sáng xung quanh và thậm chí cả ghế trước thông gió.

Khi ra mắt, Hyundai i20 mới sẽ có bốn tùy chọn –Magna, Sportz, Asta và Asta (O). Là một chiếc hatchback cao cấp, Hyundai i20 mới sẽ cạnh tranh với những tên tuổi đã ra mắt thị trường như Tata Altroz, Maruti Suzuki Baleno, Toyota Glanza và Honda Jazz.

...

Về giá cả, Hyundai dự kiến sẽ định giá i20 mới trong khoảng 5,5-9,5 lakh (172 - 298 triệu đồng).

Mặc dù là thương hiệu có tiếng tăm được đánh giá cao về chất lượng, song Hyundai cũng không ít lần dính lỗi kỹ thuật dẫn tới mức phải triệu hồi tại nhiều thị trường trên thế giới.

Cụ thể, hồi tháng 5/2020, gần 100.000 xe Hyundai gồm các mẫu SantaFe, Elantra và i30 tại Úc “lãnh án” triệu hồi do tiềm ẩn nguy cơ cháy xe ngay cả khi động cơ không hoạt động.

Trong báo cáo triệu hồi gửi đến Cục An toàn giao thông Úc, Hyundai xác định nguyên nhân xuất phát từ một bảng mạch điện tử trong hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).

Theo đó, theo thời gian sử dụng xe, bảng mạch điện này sẽ bị ẩm gây đoản mạch và cháy. Qua kiểm tra, Hyundai cho biết nguy cơ cháy xe có thể xảy ra ngay cả khi tắt động cơ do hệ thống ABS luôn được cấp điện. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến mạch điện tử này không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống phanh.

Trước đó, tháng 3/2020, Hyundai cũng ra thông báo triệu hồi 430.000 xe Elantra thế hệ thứ 4 tại thị trường Mỹ cũng do lỗi giống như trên.

Gần đây, có tới 203.000 xe SUV Hyundai SantaFe được sản xuất kể từ năm 2013 đến năm 2015 bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ vì lỗi dầu phanh có thể rò rỉ bên trong bộ điều khiển thủy lực của hệ thống chống bó phanh, có thể dẫn tới tình trạng đoản mạch gây cháy.

Trong các văn bản do Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố mới đây, Hyundai cho biết có 15 báo cáo về tình trạng động cơ cháy do dầu phanh rò rỉ. Tuy vậy, Hyundai khănhr định đều không ghi nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào do lỗi trên.

Tại Việt Nam, vào năm 2018, hơn 11 nghìn chiếc xe du lịch Grand i10 lắp ráp trong nước cũng phải nhận thông báo triệu hồi để thay thế bu lông bắt puly đầu trục khuỷu.

Cụ thể, trong quá trình sử dụng, mẫu xe Grand i10 đã được phát hiện bu lông bắt puly đầu trục khuỷu trên một số chiếc xe có thể phát sinh lỗi gãy bu lông. Để đảm bảo sự yên tâm cho khách hàng, Hyundai Thành Công đã quyết định triệu hồi và thay thế chi tiết linh kiện nói trên.

Các mẫu xe Hyundai Grand i10 nằm trong diện triệu hồi thuộc 6 phiên bản sử dụng động cơ 1.2l bao gồm 3 phiên bản sedan và 3 phiên bản hatchback được sản xuất trong thời gian từ 7/6/2017 đến 31/3/2018.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn