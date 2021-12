Ô tô đầu kéo tông hàng loạt xe máy, một người chết, 18 người bị thương

Tối 30/12, ông Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này phối hợp cùng với lực lượng chức năng Công an thị xã An Nhơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn các xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) vào chiều tối cùng ngày.

Xe đầu kéo gây nạn liên hoàn ở Bình Định khiến một người tử vong và 18 người bị thương (Ảnh: CTV).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày (30/12), xe ô tô đầu kéo mang BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81, do tài xế Nguyễn Văn Lâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển hướng Đông - Tây trên đường ĐT 636, ĐT 638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn), gây nạn với 11 xe mô tô và một xe đạp, khiến 15 người đang đi trên đường bị thương.

Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, tài xế Lâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy trên đường ĐT 638 thuộc địa phận xã Nhơn Lộc, tiếp tục gây nạn với 3 mô tô khiến một người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Đến 17h30 cùng ngày, tài xế Lâu bị lực lượng chức năng tại Trạm CSGT Tuy Phước chốt chặn, bắt giữ tại Km1216, trên QL1A (thuộc địa phận huyện Tuy Phước, Bình Định).

Xe đầu kéo sau khi gây nạn bỏ chạy hàng chục km thì được Công an Bình Định chặn bắt giữ.

Xe đầu kéo kéo lê xe máy dưới gầm chạy hơn chục km.

Ngay sau đó, Lâu được bàn giao cho Công an thị xã An Nhơn để tạm giữ điều tra theo thẩm quyền. Cảnh sát cũng tiến hành test nhanh để xác định tài xế có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng xác nhận, vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, 18 người bị thương, phần đầu xe ô tô đầu kéo bị hư hỏng, 13 xe máy và một xe đạp hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

