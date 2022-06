Ô tô con và xe tải tông nhau, 3 người chết, 1 người bị thương

Khoảng 15h45’ ngày 4/6, tại km 472 + 960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Chiếc xe ô tô con hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29H – 770.16 và xe ô tô BKS 36A – 615.85 tông vào nhau. Hậu quả 3 người ngồi trên xe ô tô con 36A – 615.85 gồm lái xe là anh Phạm Văn Toàn, SN 1991, trú ở Lâm Xá, huyện Bá Thước (Thanh Hoá); bà Nguyễn Thị Huệ, SN 1962, trú ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước và chị Tào Thị Hương, SN 1985, trú ở ngõ 2, Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà tử vong tại chỗ. 1 người bị thương cũng ngồi trên xe ô tô 36A -615.85, được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xe ô tô 36A – 615.85 bị hư hỏng hoàn toàn. Lực lượng chức năng phải dùng cẩu để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Công an huyện Yên Thuỷ đưa các nạn nhân ra ngoài; bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Ngay trong chiều 4/6, Cục CSGT đã cử 1 tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an Hoà Bình khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

