Ô tô cố tình bỏ chạy bất chấp CSGT bám chặn trước đầu xe

Your browser does not support the video tag.

Chiều ngày 19/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT ở Đắk Lắk đang bám trên nắp capo của một chiếc xe ô tô, khiến dư luận không khỏi xông xao.

Điều đáng chú ý là dù CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế này vẫn không chấp hành mà cho xe chạy hơn 2 mét rồi mới dừng lại. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Y Ngông (TP.Buôn Ma Thuột).

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành động coi thường pháp luật của tài xế này.

...

Trao đổi trên tờ Đại Đoàn Kết, đại diện phòng CSGT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị có 2 cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Y Ngông (TP.Buôn Ma Thuột) thì phát hiện xe ô tô mang BKS: 47A- 027.30 do tài xế Lê Nguyên Định (SN 1995, trú huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành.

Ngày sau đó, 1 cán bộ CSGT đã đứng trước đầu xe nhưng tài xế này đã cố tình cho xe chạy nên cán bộ này buộc phải leo nằm trên đầu xe yêu cầu tài xế dừng lại.

"Khi chạy thêm một đoạn thì tài xế mới dừng xe, sau đó lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và báo cáo lên cấp trên để chỉ đạo xử lý", một lãnh đạo CSGT TP.Buôn Ma Thuột thông tin.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn