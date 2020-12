Ô tô bán tải Trung Quốc đẹp mã, giá 'siêu rẻ' nhưng... 'ba không'

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho hay, nằm trong chuỗi chương trình hướng đến mục tiêu “Ô tô an toàn hơn cho châu Phi”, mới đây tổ chức đánh giá xe mới toàn cầu - Global NCAP vừa đưa vào thử nghiệm va chạm để đánh giá một loạt các mẫu xe đang bán ở châu Phi. Trong đó, mẫu bán tải mang thương hiệu Trung Quốc - Great Wall Steed 5 xuất khẩu sang các nước châu Phi cũng được Global NCAP đưa vào thử nghiệm và đã cho kết quả khá thất vọng.

Xe bán tải Trung Quốc Great Wall Steed 5 bị đánh giá 0 (không) sao về chất lượng an toàn.



Theo đó, mẫu xe Great Wall Steed 5 được Global NCAP thử nghiệm thuộc phiên bản tiêu chuẩn, không được hãng xe Trung Quốc trang bị như: Không túi khí; không hệ thống chống bó cứng phanh ABS và không các tính năng an toàn khác. Vì vậy, khiến cho người lái, cũng như hành khách ngồi trong xe dễ bị tổn thương hơn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Đoạn video thử nghiệm đã được tung ra gần đây đã cho thấy sự yếu kém khi xe va chạm ở tốc độ 64 km/h, đầu của hình nộm trong Great Wall Steed 5 đã đập vào tay lái. Đồng thời, phân tích sau vụ tai nạn cho thấy sự biến dạng trong khoang hành khách và di chuyển của vô-lăng. Global NCAP "đặt câu hỏi liệu túi khí có thể ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng cho tài xế hay không" cho hai vấn đề này.

Với kết quả này, Great Wall Steed 5 không được Global NCAP đánh giá cao ở hai hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn, cũng như trẻ em ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các trang bị an toàn cơ bản như túi khí, phanh ABS… khiến Great Wall Steed 5 chỉ nhận được xếp hạng an toàn 0 sao từ Global NCAP.

...

Trong một bài viết mới đây về vấn đề này, các phóng viên của trang Motor.1 bày tỏ: “Thật ngạc nhiên khi năm 2021 đang đến gần, nhưng những mẫu xe như Great Wall Steed 5 xuất sang các nước như Nam Phi lại không có bất kỳ túi khí nào. Không những vậy, xe còn thiếu những tính năng an toàn đã có từ lâu như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD)…”. Tại Nam Phi, mẫu ô tô Trung Quốc - Great Wall Steed 5 bản tiêu chuẩn có giá bán khoảng 13.000 USD, tương đương khoảng 301 triệu đồng.

Theo một chuyên gia về ô tô, chính sự chắp vá máy móc, kiểu dáng, công nghệ và đa phương tiện nên có thể nhìn xe Trung Quốc đẹp song người ta đặt câu hỏi về chất lượng các mẫu xe trên có thực sự tốt khi mà nhà sản xuất không đi từ cốt lõi, chưa phân phối độc quyền.

Thực tế, theo một số chuyên gia, quá trình chuyển giao và lớn mạnh của các thương hiệu xe các quốc gia đều là sự học hỏi lẫn nhau. Ngành xe hơi của Hàn Quốc cũng từng học hỏi và cạnh tranh quyết liệt với ngành xe hơi Nhật Bản để cho ra đời những hãng xe mang thương hiệu đất nước này. Hay Thái Lan dù là nước sản xuất xe lớn của thế giới nhưng không hề có mẫu xe thương hiệu quốc gia, song xe sản xuất tại đây vẫn được thừa nhận nhiều ở các quốc gia khác bởi tuân thủ theo chuỗi sản xuất và thương hiệu thế giới.

Tại Việt Nam, trước năm 2018 hầu hết là lắp ráp từ các hãng, chỉ đến năm 2019 VinFast ra mẫu xe riêng trên cơ sở mua công nghệ, máy móc nước ngoài để thiết kế một mẫu xe Việt hoàn chỉnh. "Trong bối cảnh toàn cầu hóa xe hơi và chuỗi sản xuất, việc học hỏi, mua công nghệ, máy móc và đa dạng hóa linh kiện, thậm chí mua thiết kế các hãng lớn không làm xấu đi uy tín hãng xe hoặc ảnh hưởng đến chất lượng xe.

Điều quan trọng nhất là các hãng, doanh nghiệp phải "đánh bài ngửa" với người tiêu dùng về công nghệ này, thiết bị này tốt hay không tốt, sự kết hợp các công nghệ đem đến những gì cho người tiêu dùng và để thuyết phục khách hàng, giá cả chưa hẳn quan trọng mà chính là thái độ làm ăn chân chính và uy tín thương hiệu mang tầm quốc gia", một chuyên gia xe hơi bình luận.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn