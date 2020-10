Nửa thế kỉ vẫn nườm nượp khách đến, bánh mì Hoà Mã có gì đặc biệt với giá gần 60.000 nghìn?

Nếu là người sống ở TP.HCM lâu năm, chắc chắn sẽ từng nghe qua thương hiệu bánh mì Hòa Mã nổi tiếng hơn nửa thế kỉ. Hơn 60 năm qua, bánh mì Hòa Mã vẫn giữ lại nét đặc trưng ẩm thực cũ xưa, trở thành một phần của thành phố tất bật này. Ra đời từ năm 1958, một khoảng thời gian đủ lâu để người dân Sài thành bị mê hoặc bởi hương vị đặc trưng của Hòa Mã.

Quán bánh mì hơn 60 năm gắn bó với Sài Gòn. Ảnh: Hàng Bảo Trân

Theo thời gian, quán đã di chuyển địa chỉ một lần, qua ba thế hệ nhưng chỉ có vị bánh mì là vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Có lẽ quán Hòa Mã đông đúc không phải vì quá ngon đến quên lối về mà vì ở đây, thực khách sẽ tìm được hương vị của Sài Gòn xưa. Bánh mì chảo Hòa Mã được bán dao động từ 50.000 – 60.000 nghìn, so với mặt bằng chung thì mức giá này khá cao. Thế như trong suốt thời gian hoạt động, quán bánh mì này vẫn luôn thu hút thực khách đến mỗi ngày.

Phần bánh mì chảo khá nhiều đồ ăn. Ảnh: Cheesie Lê

Không có không gian rộng rãi, không bàn ghế cao hay điều hòa, chỉ đơn giản với bàn ghế nhựa ngồi trong hẻm, bánh mì Hòa Mã dường như tạo nên một thương hiệu riêng với mức giá gần 60.000 nghìn. Người đến ăn không chỉ bỏ tiền ra để no nê ra về mà còn vì ở đây tạo được cảm giác nhẹ nhàng về một vùng kí ức đã qua. 60.000 nghìn cho ngần ấy cảm xúc thì quán ăn Hòa Mã vẫn vô cùng đặc biệt trong lòng người dân và cả khách du lịch.

... Món ăn đảm bảo nhà làm nên bạn có thể yên tâm về độ vệ sinh. Ảnh: violentelle.

Một chảo thập cẩm sẽ có đầy ắp các nguyên liệu hấp dẫn, gồm 2 trứng gà chiên, jambon, chả lụa, chả quế, xúc xích, thịt ba rọi muối,… Khách hàng ăn cùng bánh mì to giòn quệt bơ, thêm chút muối tiêu, tương ớt là đủ no nê cho một bữa sáng. Chảo bánh mì trông đơn giản nhưng lượng thức ăn khá nhiều, các món ăn đầy kèm đều do quán tự làm nên đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, mỗi suất ăn còn có thêm dưa chua ăn kèm cực đưa miệng mà không bị ngấy chút nào.

Quán rất đông khách nên thường hết khá sớm. Ảnh: Nguyễn Dương Minh Quyền

Bánh mì Việt Nam từ lâu đã trở thành món ăn nổi tiếng và được rất nhiều nước trên thế giới biết đến. Vì thế còn gì tuyệt hơn một bữa ăn sáng cùng bánh mì mà còn là thương hiệu nổi tiếng hơn 60 năm như Hòa Mã.

Tác giả: Thúy Vy

Nguồn tin: travelmag.vn