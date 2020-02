Nữ Thượng tá sinh năm 1977 làm Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, một ngày trước (17/2), Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ, bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc – tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đây là nữ công an đầu tiên được bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, SN 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc đã trải qua các vị trí công tác Đội trưởng đội Tổng hợp phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu trên cương vị mới, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc tiếp tục phát huy trình độ, năng lực; gương mẫu, đoàn kết cùng Ban Giám đốc điều hành hoàn thành tốt các mặt công tác công an về đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin