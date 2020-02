Nữ tài xế lao xe BMW đâm thẳng vòng xuyến, hất lên không trung kịch tính như phim

Your browser does not support the video tag.

Video xe sang đâm thẳng vòng xuyến lao lên không trung kinh hoàng

Marisela Ovalle, 27 tuổi, xé toạc đường số 4 và đại lộ Daisy vào lúc 2 giờ sáng 13/2 khi lái chiếc BMW M4 đâm vào vòng xuyến, làm bay cả một tảng đá lớn và khiến chiếc xe lao lên không trung.

Khối đá bị hất tung trong cú đâm và phá nát phần sau của một chiếc Chevrolet Camaro đang đỗ bên đường cũng như làm hỏng vài chiếc xe khác.

May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng. Kinh ngạc là Ovalle vẫn có thể “thoát ra khỏi ô tô như không có chuyện gì xảy ra”. “Cô ấy chui ra khỏi xe, ngồi xuống đường và trông vẫn ổn”, một nhân chứng kể lại.

“Có tiếng động lớn. Tôi đã chạy ra ngay để xem người gặp nạn có ổn không. Nhiều thứ bị tác động, chủ yếu là từ tảng đá lớn”, Angel Ruiz, cư dân địa phương, nói với NBC.

Nhân chứng Stephen Ruble nói với ABC: “Tôi thấy một phụ nữ lái xe khoảng 100 dặm/giờ … và cô ấy đã va vào tảng đá và lao trên không”.

Nhân chứng Tish Herrera cho hay: “Nó giống như một vụ nổ lớn, và tất cả mọi người đột ngột đứng dậy và bạn có thể thấy rằng tảng đá nằm giữa đường và toàn bộ người dân trong khu phố đã ra ngoài xem. Cô gái đã đâm vào chiếc xe hơi màu trắng vừa rời khỏi xe như không có gì xảy ra. Bạn có thể cho rằng có gì đó không ổn vì cô ấy chỉ ngồi xuống. Tôi biết là cô ta đang say”.

Ovalle đã bị giam giữ vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu. Cô này phải nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: Saostar.vn