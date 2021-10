Nữ 'Sinh viên 5 tốt' được thăng hàm Trung úy vượt cấp

Trong quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, bên cạnh các danh hiệu Học viên xuất sắc trong năm học; Giải Nhất cuộc thi Olympic Luật Tố tụng hình sự 2019; giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên toàn quốc năm 2020; Giải Nhất cuộc thi sinh viên viết Chuyên đề nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 với đề tài: “Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường: Thực trạng và giải pháp”; Giải Nhì cuộc thi sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 với đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường trong các vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6 năm 2020 với đề tài: “Signs of cyberbullying victims among Vietnamese adolescents” - “Dấu hiệu của nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên Việt Nam”; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Bộ Công an năm 2020; “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2020.