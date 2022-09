Nữ sinh ở huyện biên giới trở thành tân sinh viên Học viện ANND

Trần Vân Anh là chị cả trong gia đình có 3 chị em ở thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Bố là giáo viên tiểu học, mẹ là giáo viên môn Ngữ văn nên Vân Anh sớm thừa hưởng môi trường giáo dục thuận lợi.

Ngay từ nhỏ, Vân Anh đã bộc lộ tố chất năng khiếu đối với bộ môn Toán học. Trong 4 năm học tại Trường THCS Hà Linh, Vân Anh từng đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán; giải Ba môn Hóa và Tiếng Anh. Năm lớp 8, Vân Anh xuất sắc đạt giải Nhất cấp huyện cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu nhi năm lớp 8.

Trong 3 năm theo học tại lớp chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Vân Anh đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm lớp 11 và lớp 12, em cũng vinh dự được nhận học bổng của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du.

... Trần Vân Anh cùng gia đình tại lễ tốt nghiệp THPT



Ấp ủ ước mơ trở thành chiến sỹ công an từ lâu, vì vậy, tại kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Vân Anh quyết tâm đặt nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh nhân dân. Em chọn thi khối A01 (Toán - Lý - Anh) và đạt 28,3 điểm. Ngoài ra, Vân Anh còn tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức và đạt 71,5/100 điểm. Ngày 17/9, Học viện An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn đầu vào, Trần Vân Anh vỡ òa trong hạnh phúc khi có tên trong danh sách trúng tuyển.

Ở phương thức xét tuyển với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, Vân Anh cũng trở thành nữ thí sinh duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh, và là 1 trong 23 thí sinh nữ của cả nước trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức riêng bài thi năng lực để xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01).



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn