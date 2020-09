Nữ sinh lớp 7 bị đàn chị xưng là Thảo 'đại bàng' chặn đánh trên đường đi học về

Chiều 14-9, tin từ UBND xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận cơ quan này đã nắm được sự việc một nữ sinh trên địa bàn bị đánh trên đường đi học về và đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự nguyên nhân.

Ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND xã Thành Trực, cho biết sự việc bước đầu được xác định xảy ra ngày 11-9. Em Y. (học sinh lớp 7, Trường THCS Thành Trực) trên đường đi học về đã bị một cô gái tên T., nhiều người trong video gọi là Thảo "đại bàng" (ngụ cùng xã) chặn đường đánh.

Hình ảnh nữ sinh bị đàn chị đánh trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng chẳng ai can ngăn - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo ông Long, cả 2 em (người bị đánh và người đánh) đã được mời lên cơ quan công an làm việc, tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Em bị đánh và người đánh đều ngụ trên địa bàn xã. Trong đó, người đánh nữ sinh kia là một cô gái đã bỏ học, năm nay khoảng 16 tuổi"- ông Long thông tin.

Trước đó, ngày 13-9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi cảnh một nữ sinh (được xác định là em Y.) trên cổ còn quàng khăn quàng đỏ bị một cô gái được gọi là Thảo "đại bàng" chặn đánh.

...

Your browser does not support the video tag.

Clip nữ sinh bị đánh

Qua clip cho thấy, Thảo "đại bàng" đeo khẩu trang và đội mũ phớt, tóc nhuộm vàng, một cánh tay xăm trổ. Lúc này Thảo "đại bàng" tra hỏi em Y rồi bất ngờ vung tay mạnh vào mặt em Y. Bị tát, nữ sinh lớp 7 sợ hãi không dám rời đi, chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều học sinh, bạn bè cùng trang lứa chứng kiến nhưng không ai can ngăn mà đứng nói, cười hồn nhiên, thậm chí nhiều người còn dùng điện thoại di động quay clip. Sau đó, video em Y. bị đánh được tung lên mạng xã hội Facebook.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Thạch Thành xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động