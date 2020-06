Nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập, lột đồ quay clip đăng lên mạng xã hội

Hình ảnh nữ sinh bị đánh, lột đồ rồi đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Trí



Ngày 17/6, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho Phụ nữ Việt Nam được biết, Sở đã cử cán bộ vào cuộc để xác minh clip nữ sinh ở Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kim Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) bị nhóm bạn hành hung, lột đồ, quay clip tung lên MXH.

Cụ thể, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh, xông vào lột sạch quần áo trong tiếng hò reo của nhiều bạn học khác. Đáng chú ý, lúc này nhiều học sinh khác đứng bên ngoài không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip và tung lên Faebook.

Trong đoạn clip, nữ sinh gào khóc nhưng các bạn cũng không buông tha. Thậm chí, có nam sinh còn dí hẳn điện thoại vào chỗ nhạy cảm để quay.

Cụ thể trên Dân Trí cho hay, vụ việc xảy ra vào ngày 16/6 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều, hai nhóm học sinh lớp 10 (cả nam và nữ) do có mâu thuẫn trong sinh hoạt, tình cảm cá nhân nên đã xảy ra cãi cọ, đánh nhau. Thậm chí có học sinh còn xé đồ, lột đồ của một nữ sinh.

Liên quan đến sự việc, cơ quan điều tra Công an thị xã Đông Triều đã vào cuộc, tiến hành gọi hỏi hai nhóm học sinh có Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình giám hộ. Cơ quan Công an cũng tập trung làm rõ người phát tán hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán.

