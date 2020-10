Nữ nghi can cướp ngân hàng 2,1 tỉ đồng từng là thí sinh gameshow hài

Trước đó, lúc 12h20 ngày 10/10, người phụ nữ hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m5, mặc áo dài tay, đeo kính đen, khẩu trang vải, đội mũ đi bộ trên đường Trương Vĩnh Ký, từ hướng đường Lũy Bán Bích về đường Gò Dầu, quận Tân Phú.

Người này ôm túi xách bước vào ngân hàng ở tầng trệt của căn nhà ba tầng. Bị bảo vệ chặn lại vì ngân hàng đã nghỉ, cô ta xin vào trong "lấy đồ để quên". Nghi can đi thẳng đến quầy nữ nhân viên, đặt túi màu hồng, bên trong nhiều bình gas mini, xăng, dây đèn nháy... uy hiếp: "Đây là bom, tất cả đứng lên, bước ra giữa".

Cô ta cầm chai xăng ra sàn, rút khò lửa dọa phóng hỏa, yêu cầu nữ nhân viên nhà băng bỏ 2,1 tỷ đồng vào trong túi của mình. Lấy được tiền, người đàn bà dùng dây cột cửa ngân hàng, nhảy lên chiếc taxi 7 chỗ biển số TP.HCM tẩu thoát về hướng đường Gò Dầu.

"Sự việc diễn ra khoảng 5 phút", nhân chứng cho báo VNE biết. Lãnh đạo Công an TP HCM và Phòng Cảnh sát Hình sự có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Gần trăm cảnh sát phong toả xung quanh chi nhánh ngân hàng trong bán kính khoảng 200 m. Đề phòng cháy nổ từ vật dụng tự chế của tên cướp để lại, cảnh sát cứu hỏa cũng được huy động.

Đến 14h30, cơ quan điều tra thu camera an ninh tại ngân hàng và xung quanh khu vực để truy tìm kẻ gây án. Sau 3 giờ truy đuổi, nghi can cướp ngân hàng đã bị bắt cùng tang vật.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ cướp khoảng 2,1 tỉ đồng xảy ra tại một phòng giao dịch thuộc Techcombank (Q.Tân Phú), Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP tóm gọn nữ nghi can Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) ở một trung tâm thương mại thuộc Q.Tân Bình (TP.HCM).

“Nghi can này đi nhiều nơi trong trung tâm thương mại Aeon, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi mua một vali để cất tiền. Sau đó, Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác ở đường Cộng Hòa. Khoảng 15 giờ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật”, một nguồn tin cho Thanh Niên biết.

Theo lời khai của Thắng, vào TP.HCM làm ăn, lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách, Thắng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp nhưng không thành công. Nghi can thừa nhận đang nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.

Đáng chú ý, Thắng từng tham gia một gameshow truyền hình về hài và cũng gây được sự chú ý của ban giám khảo. Thắng được đánh giá là nữ thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh; trên sân khấu, từng tự tin nói: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình, tôi tên là Phùng Thị Thắng”.

Hiện Công an TP.HCM đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm để xử lý theo đúng quy định.

