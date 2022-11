Nữ hành khách đại náo, máy bay chuyển hướng gấp

Theo trang Mirror, một phụ nữ say rượu đã bị bắt giữ sau khi một chiếc máy bay chật kín hành khách của hãng Wizz Air khởi hành từ sân bay Gatwick (Anh) đến Funchal, thủ phủ của vùng tự trị Mafeira - Bồ Đào Nha, buộc phải chuyển hướng vào đêm 4-11 (giờ địa phương).

Cảnh sát địa phương đã phải lên tàu bay để khống chế và bắt giữ nữ hành khách gây rối. Ảnh: solarpixcom



Cảnh sát địa phương đã phải lên máy bay để khống chế và bắt giữ nữ hành khách do người này bị cáo buộc đã hành hung phi hành đoàn và các hành khách khác. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của người phụ nữ này.

Theo kế hoạch, chuyến bay cất cánh từ Gatwick trước 5 giờ 30 phút chiều 4-11 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh xuống Madeira vào khoảng 9 giờ 30 tối cùng ngày. Tuy nhiên, do sự cố trên, phi hành đoàn buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào 8 giờ tối 4-11 (giờ địa phương).

Your browser does not support the video tag.

Chuyến bay của Wizz Air hỗn loạn khi người phụ nữ say rượu hành hung hành khách và phi hành đoàn. Nguồn: Mirror

...

Tờ báo địa phương Jornal da Madeira trích lời một hành khách trên máy bay như sau: "Chúng tôi chuyển hướng đến Lisbon vì một nữ hành khách say rượu hành hung những hành khách khác. Cô ta cũng đã hành hung phi hành đoàn".

"Sau khi cảnh sát lên máy bay, chúng tôi được thông báo rằng phải sau nửa đêm máy bay mới rời Lisbon. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đến Funchal muộn hơn 6 giờ so với kế hoạch" - người này nói tiếp.

Trong khi đó, nhật báo Bồ Đào Nha Correio da Manha cho biết nguyên nhân là do hai hành khách say rượu trên chiếc Airbus A321 của hãng Wizz Air và cho biết cả hai đã bị bắt. Tuy nhiên, phía cảnh sát Bồ Đào Nha chưa phản hồi thông tin.

Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ sau khi máy bay hạ cánh. Ảnh: solarpixcom



Sự cố trên xảy ra sau sự việc một người đàn ông người Anh bị bắt trên chuyến bay của hãng Ryanair (Ireland) bay từ Anh đến Tây Ban Nha vào tháng 9 vừa qua.

Tiếp viên hàng không đã liên lạc với cảnh sát từ độ cao hơn 10.600 km sau khi nữ hành khách người Anh tố cáo anh này sờ ngực cô và rủ rê cô quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh. Người đàn ông 35 tuổi bị giữ lại khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tây Ban Nha vào đêm muộn.

Tác giả: Khánh Thu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động