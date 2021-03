Nữ giới đánh bạc tăng cao, VKSND Hà Tĩnh kiến nghị Hội phụ nữ quản lý hội viên

Qua hoạt động nghiệp vụ, VKSND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy thời gian ngắn vừa qua, tình trạng nữ giới phạm tội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là nữ giới phạm tội “Đánh bạc”.

Chỉ tính từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2021, Cơ quan điều tra hai cấp Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 09 vụ/33 bị can nữ phạm tội đánh bạc/55 bị can nữ phạm tội (chiếm tỷ lệ 60%).

Nữ giới ghi lô đề ở TP Hà Tĩnh bị bắt giữ (Ảnh CAHT).



Đáng chú ý các bị can nữ đều phạm tội “Đánh bạc” dưới hình thức “lô, đề” với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, số lượng tiền, tài sản dùng để đánh bạc ngày càng lớn.

...

Thực trạng đánh bạc đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, kéo theo hệ luỵ làm phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm khác.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tình trạng nữ giới phạm tội “Đánh bạc” trước hết là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nữ giới còn hạn chế, không có nghề nghiệp ổn định, đứng ra làm đại lý ghi “lô,đề”, giúp sức cho các đối tượng khác đánh bạc để hưởng lợi hoặc trực tiếp tham gia cá cược, sát phạt để ăn thua.

Nhiều "quý bà" sát phạt ở Đức Thọ bị bắt giữ (Ảnh CAHT).



Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội và hạn chế tình trạng nữ giới phạm tội “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị, yêu cầu Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục có biện pháp chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng đến tất cả các hội viên về tác hại, hậu quả của hành vi đánh bạc, các quy định của pháp luật về xử lý hành vi đánh bạc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hội viên.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL