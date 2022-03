Nữ 'đại gia' ngành 'rơm, rạ' xin khảo sát dự án điện sinh khối ngàn tỷ tại Hà Tĩnh

Mới đây, Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát vừa có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy điện sinh khối An Việt Phát bằng phương pháp "Nhiệt điện đốt sinh khối Biomas".

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án nhà máy điện sinh khối lên đến 8.500 tỷ đồng

Theo dự kiến, Dự án nhà máy sản xuất điện sinh khối có công suất 112 MW, sẽ được đầu tư tại huyện Kỳ Anh với diện tích sử dụng 25 - 30ha. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án lên đến 8.500 tỷ đồng và có thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

An Việt Phát của nữ "đại gia" Bùi Thị Lan cam kết sẽ triển khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phát triển điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ đầu tư.

Sau khi nhận được văn bản đề xuất, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương soát xét, căn cứ quy định về pháp luật và quy hoạch có liên quan định hướng phát triển, tình hình chấp hành Luật Đầu tư và hiệu quả các dự án của doanh nghiệp trên địa bàn, tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/3/2022.

Theo tìm hiểu, sinh khối là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến để chỉ các vật liệu có nguồn gốc sinh học như cây công nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp có thể được sử dụng làm năng lượng.

Điện sinh khối là điện được tạo ra từ nguyên liệu sinh khối. Sinh khối có thể được chuyển đổi thành năng lượng điện thông qua nhiều phương pháp khác nhau như đốt trực tiếp, nhiệt phân, khí hóa và phân hủy kỵ khí. Các phương pháp khác nhau sử dụng các loại sinh khối khác nhau.

... Điện sinh khối là điện được tạo ra từ nguyên liệu sinh khối (Ảnh: EVN)

Điện sinh khối đang ngày càng phát triển vì tính hiệu quả cao, bảo vệ môi trường và nhiều ưu điểm khác. Đây là nguồn năng lượng tái tạo có trữ lượng lớn nên đã nhận được sự đầu tư phát triển của nhiều quốc gia.

Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng phân bố ánh sáng mặt trời hàng năm nhiều nhất thế giới, nên được đánh giá là có tiềm năng lớn phát triển năng lượng tái tạo bởi nguồn nguyên liệu sinh khối dồi dào. Ước tính mỗi năm có hơn 160 triệu tấn.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được giới chuyên môn đánh giá là quốc gia có tiềm năng rất lớn về năng lượng sinh khối như chất thải nông nghiệp, nước thải đô thị được phân bố rộng khắp cả nước. Đặc biệt, một số dạng sinh khối có thể tạo ra nhiệt, điện. Trung bình, cứ 5 kg trấu có thể tạo ra 1 KW điện.

Về doanh nghiệp xin nghiên cứu khảo sát dự án, An Việt Phát thành lập tháng 6/2014, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng (trong khuôn viên Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát) - ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2019, An Việt Phát có vốn điều lệ theo đăng ký là 600 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Nữ doanh nhân Bùi Thị Lan (SN 1982) là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật.

Ngoài An Việt Phát, bà Bùi Thị Lan còn đại diện cho nhiều pháp nhân khác như, Công ty TNHH MTV nhiên liệu sinh khối Châu Á; Công ty Điện và điện tử TCL (Việt Nam); Công ty CP Bất động sản An Việt Phát; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu năng lượng An Việt...

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn