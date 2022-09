Nữ chủ quán xinh đẹp với cái chết oan khuất từ kẻ 'khát tiền'

Thiếu tá Trịnh Kim Khánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết, sau khi nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP HCM, Phòng đã nhanh chóng xác định đối thủ, điều tra truy xét để làm rõ vụ việc, trấn an dư luận. Phòng đã thông báo thông tin, đặc điểm nhân dạng của nghi can cho Công an TP Thủ Đức và Công an các quận, huyện còn lại, đồng thời thông báo cho một số Công an các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Tây Ninh để truy xét đối tượng.