NSƯT Đức Hải: 'Tôi tố cáo tống tiền ngay sau khi biết mình bị hại'

NSƯT Đức Hải công bố tín nhắn tống tiền

"Tôi không dừng lại ở đó mà phối hợp với cơ quan chức năng để tố cáo những người núp bóng trên mạng xã hội bôi xấu, hạ nhục uy tín, danh dự nghệ sĩ qua những vấn đề gây bất bình trong thời gian qua, kể từ khi xuất hiện những trò thâm nhập các trang cá nhân của nghệ sĩ với dụng ý xấu" - NSƯT Đức Hải cho biết.

Nghệ sĩ này cho rằng suốt thời gian qua ông đã gặp nhiều phiền toái chung quanh những tin nhắn tống tiền, bị những kẻ núp bóng trên mạng xã hội lên án, vu khống, bôi nhọ danh dự.

"Tôi có bằng chứng, tôi có tin nhắn và đã nộp cho cơ quan an ninh tin của một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu tôi chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Tôi làm tới cùng vụ việc này để tìm ra sự thật về sự vu khống có hệ thống, vụ việc cố tình hạ uy tín của nghệ sĩ" - NSƯT Đức Hải cho hay.

NSƯT Đức Hải nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra

...

Trong văn bản trả lời, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải. Trong nội dung đơn, ông tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM để xem xét, giải quyết.

Hiện NSƯT Đức Hải vẫn tham gia giảng dạy qua online các lớp hướng dẫn học viên chuẩn bị các kỳ thi khóa diễn viên của các trường chuyên nghiệp. Ông phấn khởi vì cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang trong quá trình điều tra.

Thông báo của cơ quan điều tra gửi NSƯT Đức Hải

Sau khi Facebook của ông bị kiểm soát thì ông đã nhận được tin nhắn tống tiền, có bằng chứng cụ thể. "Trong những ngày suy sụp tinh thần, tôi đã làm đơn gửi Bộ công an để trình báo sự việc. Tôi nhận được sự hướng dẫn, tư vấn rất kỹ của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc này" - NSƯT Đức Hải chia sẻ.

NSƯT Đức Hải cho biết thêm ngày 2-6, tài khoản cá nhân của ông bị hack; ngày 3-6, ông nhận được tin nhắn bị tống tiền. Ngày 4-6, ông gửi đơn đến CA TP HCM và ngày 14-6, Công an TP HCM đã có văn bản trả lời. "Đến ngày 4-9 Nhâm Hoàng Khang bị bắt. Tức là ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã xử lý ngay việc tố cáo Nhâm Hoàng Khang" - NSƯT Đức Hải nói.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động