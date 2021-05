NÓNG: Giãn cách xã hội toàn thành phố Yên Bái

Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều 2-5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái, để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Lý do ông Giang bị đình chỉ công tác là do lơ là chống dịch trong việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia người nước ngoài.