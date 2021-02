NÓNG: Đã tìm ra nguồn lây tạo 'chùm' nhiễm COVID-19 ở TP Hải Dương

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương, khẳng định đã tìm ra nguồn lây tạo "chùm" nhiễm COVID-19 trên địa bàn - Ảnh: T. HẰNG

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Dương, "chùm" ca bệnh này có yếu tố dịch tễ đến từ ổ dịch Công ty Poyun tại TP Chí Linh. Do đó, tất cả các ca nhiễm trên địa bàn TP Hải Dương đều xác định rõ được yếu tố dịch tễ và các F0 liên quan. Hiện những trường hợp này và các F1, F2 đều đã được cách ly, kiểm soát chặt chẽ và không để lây nhiễm trong cộng đồng.

Ông Lê Đình Long - bí thư Thành ủy TP Hải Dương - đánh giá việc lực lượng chức năng tìm ra F0 tạo nên "chùm" lây nhiễm đã giúp tháo bỏ gánh nặng tâm lý cho toàn lực lượng phòng, chống dịch của thành phố cũng như tỉnh Hải Dương.

Theo đó, nguồn lây cho gia đình 4 người của bệnh nhân 2278 (trú tại 15 Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân) là từ nhân viên tẩm quất người mù (trường hợp chị Phạm Thị H., tức bệnh nhân 1734 đã được công bố). Bệnh nhân 1734 bị lây bệnh từ em chồng (làm công nhân Công ty Poyun, TP Chí Linh).

Bệnh nhân 2278 sau khi nhiễm COVID-19 đã khiến chồng, con và người giúp việc trở thành F1. Sau đó ít ngày thì 3 trường hợp F1 nói trên lại chuyển thành F0. Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch xác định bệnh nhân 2278 có yếu tố dịch tễ rất phức tạp và bị mất dấu nguồn lây nhiễm.

Lãnh đạo TP Hải Dương biểu dương nỗ lực của Công an thành phố trong việc truy vết, xác định nguồn lây tạo "chùm" nhiễm COVID-19 trên địa bàn - Ảnh: T. HẰNG



Theo Công an TP Hải Dương, Đội an ninh Công an TP đã tập trung rà soát kỹ lưỡng trường hợp bệnh nhân 2278 để xác định đây chính là nguồn lây cho 3 người còn lại trong gia đình và khẳng định người này có yếu tố dịch tễ lây nhiễm từ ổ dịch TP Chí Linh.

Cụ thể từ khoảng 18h30 đến 20h ngày 21-1, bà Th. (bệnh nhân 2278) có đến Hội người mù TP Hải Dương tại số 28 Trần Bình Trọng để tẩm quất, bấm huyệt do bị đau lưng. Người trực tiếp làm là nhân viên Phạm Thị H. (36 tuổi, có hộ khẩu tại Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách).

Sau đó, chị H. được xác định là bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trước thời điểm phát bệnh, bà Th. có đi tập yoga tại phòng tập Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Sau đó, bà Th. nghỉ tập ở nhà và đạp xe tập thể dục. Buổi sáng hàng ngày có đi mua đồ ăn tại chợ Hải Tân.

Ngày 3-2, người có biểu hiện mệt và 2 ngày sau thì xuất hiện triệu chứng sốt về chiều, ho mệt. Đến ngày 8-2, bà cùng chồng ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương để sàng lọc, xin xét nghiệm COVID-19.

Ngày 11-2, kết quả xét nghiệm bước đầu xác định bà Th. dương tính với COVID-19 nên đã được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 14-2, bệnh nhân được lấy mẫu tại nhà và tiếp tục ghi nhận dương tính với COVID-19 nên Bộ Y tế công bố bà Th. là bệnh nhân thứ 2278.

"Do yếu tố tâm lý nên bệnh nhân 2278 không nhớ được chi tiết quá trình di chuyển, hoạt động như thế nào để bị lây nhiễm COVID-19. Cơ quan Công an TP Hải Dương phải tổ chức truy vết, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh như điều tra một chuyên án khó.

Sau khi lực lượng công an báo cáo khẳng định không có chuyện bệnh nhân 2278 bị mất dấu nguồn lây thì chúng tôi cũng đã liên lạc báo ngay cho lãnh đạo tỉnh, xin dừng phương án phong tỏa toàn TP Hải Dương đã đề xuất trước đó" - ông Long cho hay.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ