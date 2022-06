NÓNG: Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Ảnh: TỰ TRUNG

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can hai nguyên giáo viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc lộ đề thi.

Tối 10-6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và đào tạo.

Quyết định khởi tố vụ án được Cơ quan an ninh điều tra đưa ra dựa trên kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, nguyên giáo viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, nguyên giáo viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên.

Vụ việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán - sinh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, Hà Nội, phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn sinh học có nhiều phần trùng lặp với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Sau khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh đã phát hiện "một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề" nên Cục An ninh chính trị nội bộ kiến nghị Bộ Giáo dục và đào tạo chấn chỉnh công tác tổ chức thi và ra đề thi.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 22-12-2021, theo một thành viên của tổ chuyên gia xác minh nghi vấn lộ đề thi môn sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường.

Trước đó, sau khi kỳ thi diễn ra, có một phản ánh sự việc bài tổng ôn môn sinh của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức môn sinh học.

Ngày 4-8, Bộ Giáo dục và đào tạo lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin phản ánh về đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đánh giá của tổ chuyên gia cho thấy có sự bất thường về sự giống nhau quá lớn giữa các đề thi được kiểm tra với nội dung ôn tập của thầy Nghệ.

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ