Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm về mình

Chiều 21/12, sau phần tranh luận của các luật sư bào chữa và VKS, HĐXX đã cho các bị cáo trong vụ đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương nói lời sau cùng.

Bước lên bục đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn HĐXX đã điều hành phiên tòa thông minh, dân chủ, đúng quy định pháp luật, đã tạo điều kiện cho các luật sư, bị cáo trình bày.

Bị cáo Đinh La Thăng cũng cảm ơn các luật sư bào chữa cho mình và các bị cáo khác.

Trả lời dõng dạc trước HĐXX, bị cáo Thăng xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu đối với dự án. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ xin chịu trách nhiệm về mặt chính trị, hành chính và về công vụ đối với vụ việc này.

"Còn trách nhiệm về mặt hình sự thì không có bởi vì tất cả các bị cáo của Bộ GTVT và Công ty Cửu Long đã hoàn toàn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính", bị cáo Thăng nhấn mạnh.

Lý giải về điều này, bị cáo Thăng cho rằng, trong quá trình triển khai dự án kéo dài và trong điều kiện pháp luật chồng chéo, còn thiếu. Ngay tại phiên tòa này các cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng cũng mất nhiều thời gian để đưa ra những phân tích đánh giá. Chính vì vậy nên mới có tới 4 lần thay đổi tội danh. "Điều này chứng tỏ hết sức phức tạp", bị cáo Thăng nói.

Bị cáo Thăng cũng phân tích, trong điều kiện Bộ GTVT không chỉ thực hiện một dự án này mà hàng ngàn dự án khác cùng một lúc thì việc áp dụng các quy định của pháp luật về vi phạm về quy trình, thủ tục là không thể tránh khỏi.

"Người ta nói làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Rõ ràng làm nhiều việc thì cái rủi ro, cái sai sót là khó tránh khỏi. Trong điều kiện pháp luật như vậy thì giữa cái đúng và cái sai là cực kỳ mong manh", bị cáo Thăng nói.

Tại tòa, cựu Bộ trưởng GTVT xin nhận toàn bộ trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai dự án. Theo bị cáo Thăng, các bị cáo thuộc Bộ GTVT và Tổng Công ty Cửu Long đã luôn nỗ lực, cố gắng. Tất cả làm việc với động cơ trong sáng, không vì mục đích cá nhân, chỉ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với thời gian nhanh nhất, sai phạm đó là sai phạm về quy trình thủ tục.

"Tôi mong rằng HĐXX xem xét để miễn trách nhiệm hình sự cho anh Trường và các bị cáo khác của Bộ GTVT cũng như bị cáo thuộc Công ty Cửu Long vì những sai phạm đã có nhưng đó thuộc về hành chính, quy trình thủ tục, bởi vì quá trình tranh tụng cũng khẳng định vụ án này không có thiệt hại xảy ra. Cái số tiền mà trong hồ sơ vụ án nói đã được các cơ quan tố tụng xem xét, xử lý trong vụ án khác theo quy định của pháp luật", bị cáo Thăng trình bày.

Nói về cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, bị cáo Thăng cho biết, bị cáo Trường là người rất tin tưởng, gia đình có công với cách mạng, làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nghệ An, 10 năm làm Thứ trưởng Bộ GTVT và trong quá trình làm việc ông Trường đã rất nỗ lực, cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Về trách nhiệm tôi xin nhận về phía mình, mong HĐXX khoan hồng, nhân đạo, công minh, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật để xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với anh Trường và các bị cáo khác của Bộ GTVT và Công ty Cửu Long", bị cáo Thăng kết thúc phần nói lời sau cùng.



