Nổ súng tại quán karaoke, một cháu bé trúng đạn bị thương

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 23h ngày 17/7, tại một quán karaoke nằm trên địa bàn P.Đông Vệ, Tp,Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một cháu bé bị thương.



Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một đối tượng đã dùng súng tự chế tiến đến phòng 202, quán Karaoke Diamon (địa chỉ 112 Phạm Đức Kỳ, P.Đông Vệ) sau đó nhằm vào nhóm nam, nữ đang hát tại đây bắn một phát súng. Sau khi gây án đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng Cao Sỹ Khoa (bìa trái) và bàn tay bị thương của cháu bé.

...



Hậu quả vụ nổ súng đã khiến cháu H.B.A (sinh năm 2018, trú tại P.Quảng Thắng, Tp.Thanh Hoá) bị thương khi bị đạn trúng vào bàn tay. Cháu bé sau đó đã được mọi người nhanh chóng đưa đi điều trị, xử lý vết thương tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sức khỏe đã dần ổn định.



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng cùng "Tổ tuần tra 282" đã nhanh chóng đến hỗ trợ, bảo vệ, ổn định tình hình ANTT tại hiện trường cũng như địa bàn xung quanh. Cũng theo thông tin điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ nổ súng trên được cho là Cao Sỹ Khoa (sinh năm 1993, trú tại phố Trung Kỳ, P.Trung Sơn, Tp.Sầm Sơn, Thanh Hóa) với xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.



Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Cũng theo khuyến cáo của Công an Thanh Hóa, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke chấp hành theo đúng quy định về thời gian và có biện pháp kiểm soát khách ra vào, đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm kinh doanh. Đồng thời, người dân không nên đưa trẻ em đến các tụ điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương



Nguồn tin: nguoiduatin.vn