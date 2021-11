Nổ súng tại quán cà phê giữa TP Vinh, một giám đốc bị thương

Hiện trường vụ nổ súng tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh sáng 20-11 - Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Đến 11h trưa 20-11, Công an TP Vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng tại một quán cà phê nằm trên đường Đinh Công Tráng làm một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, nhiều người đang uống nước tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Cùng lúc này, một người đàn ông bị thương, gục xuống nền nhà.

Gây án xong, nghi phạm chạy ra ngoài lên xe taxi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông bị thương là ông T. (49 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở TP Vinh), được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh quán cà phê, đồng thời thu giữ một số vỏ đạn tại hiện trường. Bên ngoài quán cà phê vương vãi nhiều vết máu.

Hơn một giờ đồng hồ sau, công an đã bắt được nghi phạm nổ súng (chưa rõ danh tính, ngụ phường Hưng Bình, TP Vinh) cùng khẩu súng gây án.

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc nghi phạm rút một khẩu súng ngắn từ túi, nổ hai phát nhưng chỉ có một viên đạn găm vào vùng bả vai của người đàn ông.

Tác giả: TRÀ PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ