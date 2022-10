Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ, 22 người chết

Nhân viên cứu hộ lên đường đến hiện trường. Ảnh Reuters.

Vụ nổ xảy ra tối 14/10 (giờ địa phương) tại mỏ TTK Amasra Muessese Mudurlugu ở thị trấn Amasra, thuộc tỉnh Bartin ven Biển Đen.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy vụ nổ có khả năng là do một loại khí dễ cháy được tìm thấy trong các mỏ than. Trước đó, công đoàn công nhân mỏ Maden-Is của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ nổ là do tích tụ khí mê-tan, nhưng các quan chức khác cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu, đã đích thân đến Amasra để điều phối hoạt động cứu hộ, cho biết có 110 người trong khu mỏ vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Hầu hết các công nhân đã có thể thoát thân ra ngoài sau vụ nổ, tuy nhiên, 49 người bị mắc kẹt trong khu vực có nguy cơ cao.

...

Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca thông báo trên Twitter rằng 22 người đã thiệt mạng trong vụ nổ, 8 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ hủy bỏ tất cả các hoạt động khác của mình và bay đến hiện trường vụ tai nạn trong ngày 15/10.

“Hy vọng thiệt hại về nhân mạng sẽ không tăng thêm nữa, hy vọng những người công nhân mỏ của chúng tôi sẽ được tìm thấy còn sống,”, ông Erdogan cho biết trên Twitter.

Năm 2014 từng xảy ra thảm họa hầm mỏ tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 301 người đã thiệt mạng trong một mỏ than ở thị trấn Soma, miền Tây nước này.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân