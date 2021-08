Niềm vui đến với Á khoa khối C Hà Tĩnh mồ côi bố, mẹ mù một mắt

Bà Hồ Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoà Hải (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng 16/8, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo huyện Hương Khê đã trao số tiền 100 triệu đồng của Công ty TNHH Linh Hoàng (địa chỉ xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) hỗ trợ cho em Bạch Thị Lam - Á khoa khối C tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đi học đại học.

“Do dịch phức tạp, nên đại diện công ty chuyển số tiền 100 triệu đồng cho địa phương để về trực tiếp ủng hộ cho cháu Lam. Số tiền này sẽ giúp gia đình trả hết số nợ ngân hàng và hỗ trợ cháu Lam đi học đại học”, bà Huyền cho hay.

100 triệu đồng của Công ty TNHH Linh Hoàng hỗ trợ cho em Bạch Thị Lam.



Em Bạch Thị Lam cho biết, hiện tại tổng số tiền các nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ cho gia đình em thông qua tài khoản và tiền mặt là hơn 250 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi báo chí đăng tải bài viết, nhiều người biết hoàn cảnh của gia đình, đã về tại nhà hỗ trợ mua quạt, tủ lạnh, tivi cho ba mẹ con. Một ngân hàng tại địa phương cũng hỗ trợ mua bò giống trị giá hơn 13 triệu đồng cho gia đình để phát triển chăn nuôi.

“Em rất vui mừng, hạnh phúc. Với số tiền này, sẽ giúp mẹ trả được số nợ mà trước đó chạy chữa bệnh cho bố, và em có thể tiếp tục đi học đại học. Em bày tỏ lòng cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ để em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ vào đại học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người đã hỗ trợ động viên, giúp đỡ gia đình em”, em Lam chia sẻ.

Em Bạch Thị Lam bật khóc khi kể về hoàn cảnh của gia đình mình.



Bà Lê Thị Thu (mẹ Lam) cho biết, gia đình rất vui mừng, hạnh phúc khi nhận được nhiều lời động viên, giúp đỡ của mạnh thường quân, đơn vị hỗ trợ cho con gái thực hiện được ước mơ vào giảng đường đại học.

...

“Thông qua báo Tiền Phong, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ để Lam có cơ hội đi học đại học. Bởi nếu không được giúp đỡ, thì một mình tôi, sức khoẻ yếu như thế này sợ không đủ nuôi con học đại học”, bà Thu nói.

Em Bạch Thị Lam là nhân vật trong bài viết: Á khoa khối C Hà Tĩnh: 'Bố mất, mẹ hỏng một mắt, em sợ không có tiền đi học’ được báo Tiền Phong đăng tải vào ngày 6/8.

Lam sinh ra trong gia đình có hai chị em, bố bị bệnh mất khi em tròn 9 tuổi. Vừa chịu tang mất cha, vài năm sau, trong một lần đi bóc vỏ keo thuê, mẹ em - Lê Thị Thu bị tai nạn lao động dẫn đến hỏng một mắt bên phải.

Nhà Lam thuộc diện khó khăn ở địa phương, số tiền nợ ngân hàng, anh em để chạy chữa bệnh cho bố hơn 100 triệu đồng vẫn chưa thể trả được. Trong khi đó mẹ em bị mù một mắt, sức khoẻ yếu, không biết lấy tiền đâu cho con học đại học.

Em Bạch Thị Lam cùng mẹ và em trai.



Trong kỳ thi THPT, em Lam đạt 28,5 điểm khối C ở 3 môn Văn: 9,25; Sử: 9,5 ; Địa: 9,75. Với số điểm 28,5, Lam trở thành á khoa khối C của tỉnh Hà Tĩnh, thủ khoa khối C của huyện Hương Khê. Ngoài ra ở Lam cũng dành được 23,25 điểm ở khối D (Toán 6,6, Văn 9,25, Anh 7,4). Lam chia sẻ, em có ước mơ làm luật sư nên đăng ký NV1 vào trường Đại học Luật Hà Nội chuyên Ngành Luật kinh tế.

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm lớp 12 B1, trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) cho biết, Lam có học lực rất tốt, ngoan ngoãn, dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn cố gắng trong học tập.

“Em Lam có ý thức học, ý thức tập thể tốt. Trong suốt 3 năm học, em được các thầy cô, nhà trường hỗ trợ giúp đỡ bởi gia đình em thuộc diện khó khăn. Trước đây 3 mẹ con sống trong căn nhà dột nát, mới được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương vượt lũ. Em cực kỳ vượt bậc về năng lực học tập. Đây là kết quả rất xuất sắc, dựa trên những cố gắng của Lam trong suốt chặng đường học tập”, thầy Tuấn chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong