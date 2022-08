Những tỉnh, thành có Bí thư không phải người địa phương

Tại Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí diễn ra vừa qua, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là thực hiện Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong số các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết này, có nội dung đến năm 2025 cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tính từ đầu nhiệm kỳ đến giữa tháng 7 vừa qua, cả nước có 32/63 Bí thư cấp tỉnh không phải người địa phương. Riêng trong nửa cuối tháng 7, cấp có thẩm quyền đã điều động, luân chuyển hai Bí thư Tỉnh ủy, đều là các nhân sự không phải người địa phương, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi; quê quán: Thanh Hóa); Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long (46 tuổi; quê quán: Yên Bái).

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: P.N.).



5 thành phố trực thuộc Trung ương hiện đều được bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương, trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội (61 tuổi; quê quán: Ninh Bình) và ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM (65 tuổi; quê quán: Tây Ninh).

Ba Bí thư Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương còn lại là các ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng (54 tuổi; quê quán: Tây Ninh); ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (52 tuổi; quê quán: Hải Phòng); ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ (48 tuổi; quê quán: Hà Nội).

Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng vào tháng 5/2021 khi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực TPHCM. Đây là lần đầu tiên thành phố cảng Hải Phòng được bố trí người đứng đầu Thành ủy là cán bộ sinh ra và trưởng thành ở miền Nam.

Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: H.H)



Trong số các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải người địa phương (gọi chung là Bí thư Tỉnh ủy), nhiều vị trước đó từng giữ chức Bí thư hoặc Chủ tịch địa phương khác, như: Ông Phạm Viết Thanh (60 tuổi; quê Quảng Nam), Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu, từng giữ chức Bí thư Tây Ninh; ông Lữ Văn Hùng (59 tuổi, quê quán: Hậu Giang), Bí thư Bạc Liêu, từng giữ chức Bí thư Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Lợi (61 tuổi; quê quán: TPHCM), Bí thư Bình Dương, từng giữ chức Bí thư Bình Phước; ông Nguyễn Đình Trung (49 tuổi; quê quán: Nghệ An) trước khi làm Bí thư Đắk Lắk từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi; quê quán: Hà Nội), Bí thư Điện Biên, trước đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Dương Văn Trang (61 tuổi; quê quán: Quảng Ngãi), Bí thư Kon Tum, trước đó làm Bí thư Gia Lai; ông Đặng Quốc Khánh (45 tuổi, quê quán: Hà Tĩnh), Bí thư Hà Giang, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Quốc Đoàn (47 tuổi; quê quán: Ninh Bình), Bí thư Lạng Sơn, nguyên Phó Bí thư thường trực Thừa Thiên Huế...

Một số Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành ngân hàng, gồm: ông Nghiêm Xuân Thành (52 tuổi; quê quán: Vĩnh Phúc), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank; ông Lê Đức Thọ (52 tuổi; quê quán: Phú Thọ), Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Có thể kể thêm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng cũng từng công tác lâu năm trong ngành ngân hàng và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị tới ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào ngày 3/7/2021.

Một số Bí thư Tỉnh ủy từng công tác tại Trung ương Đoàn là ông Lê Quốc Phong (44 tuổi; quê quán: Hà Nội), Bí thư Đồng Tháp, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Bắc Ninh, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn; ông Dương Văn An (51 tuổi, quê: Thừa Thiên Huế), Bí thư Bình Thuận, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn.

Vào đầu nhiệm kỳ, trong số 8 nữ Bí thư Tỉnh ủy trên toàn quốc có bốn nhân sự không phải người địa phương (gồm các tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh). Tuy nhiên đến nay có hai nữ Bí thư Tỉnh ủy trong diện này là bà Lê Thị Thủy (58 tuổi; quê Nghệ An), Bí thư Hà Nam; bà Nguyễn Thanh Hải (51 tuổi, quê Hà Nội), Bí thư Thái Nguyên.

Nhiều Bí thư Tỉnh ủy là lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương được luân chuyển về địa phương, như: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Cần Thơ, nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Thái Bình Ngô Đông Hải (52 tuổi; quê quán: Bình Định), nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (46 tuổi; quê quán: Hưng Yên), nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Quảng Bình Vũ Đại Thắng (47 tuổi; quê quán: Hà Nội), nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Quảng Trị Lê Quang Tùng (51 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh), nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bí thư An Giang Lê Hồng Quang (54 tuổi; quê quán: Kiên Giang), nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; Bí thư Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường (49 tuổi; quê quán: Nghệ An), nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (58 tuổi, quê quán: Long An), nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (50 tuổi; quê quán Hà Nội), nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Phú Yên Phạm Đại Dương (48 tuổi; quê quán: Hà Nội), nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Bí thư Yên Bái Đỗ Đức Duy (52 tuổi, quê quán: Thái Bình), nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng...

Bí thư Cao Bằng Trần Hồng Minh (55 tuổi, quê quán: Hà Nội) trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, từng là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Thống kê theo các nhóm độ tuổi cho thấy độ tuổi dưới 50 tuổi có 12 người. Trong đó, người nhiều tuổi nhất là Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên 65 tuổi; tiếp đó là Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Bình Dương Nguyễn Văn Lợi và Bí thư Kon Tum Dương Văn Trang cùng 61 tuổi.

Người trẻ tuổi nhất là Bí thư Bắc Ninh - ông Nguyễn Anh Tuấn 43 tuổi; tiếp theo là Bí thư Đồng Tháp Lê Quốc Phong 44 tuổi; Bí thư Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, cùng 46 tuổi; Bí thư Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn 47 tuổi.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vào ngày 23/7 vừa qua.



Việc bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương là chủ trương đã được thực hiện qua nhiều nhiệm kỳ. Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vào tháng 5/2018 đã đề ra chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

"Thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương theo Mục tiêu đề ra; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân, nếu có điều kiện" nghị quyết Trung ương nêu.

Theo thông tin chính thức của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tính đến giữa tháng 7, cả nước có 32/63 Bí thư cấp tỉnh không phải người địa phương; cùng với 2 Bí thư Tỉnh ủy được luân chuyển trong nửa cuối tháng 7, con số này là 34/63. Ngoài ra, theo thống kê của PV Dân trí, hiện cả nước có 39 Bí thư Tỉnh, Thành ủy có quê quán không phải ở địa phương nơi đang công tác. Trong đó, một số vị tuy quê quán ở nơi khác song là cán bộ công tác lâu năm tại địa phương như: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (50 tuổi, quê quán: Nam Định); Bí thư Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh (60 tuổi, quê quán: Hà Tĩnh); Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận (55 tuổi, quê quán: Đà Nẵng); Bí thư Lào Cai Đặng Xuân Phong (50 tuổi, quê quán: Vĩnh Phúc)...

Tác giả: Phùng Minh

Nguồn tin: Báo Dân Trí