Những ngộ nhận về vợ chồng đại gia Dương - Đường

Đằng sau những hào nhoáng của một vị đại gia suốt ngày khoe tiền trên face book với cuộc sống giàu có đế vương, thực chất Đường Nhuệ, tức Nguyễn Xuân Đường là một gã lưu manh không hơn không kém.

Không dùng từ "giang hồ" cho Đường mà phải dùng từ "lưu manh", bởi sự "kém sang" trong cách sống cũng như cách hành xử của anh ta với bạn bè, đàn em. Thờ Phật và luôn rao giảng đạo lý, luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện từ thiện, thế nhưng vợ chồng gã lại làm những chuyện mà người có lương tri không bao giờ làm.

Quá khứ bất hảo

Cách đây hơn 20 năm, Đường Nhuệ sang Nga theo hình thức du lịch rồi tìm cách ở lại. Chơi nhiều hơn làm thế nên Đường thuộc dạng dân nghèo trong cộng đồng người Việt tại Nga. Một lần xô xát ở chợ, Đường đã gây án với một người bản xứ và bị lĩnh án 5 năm tù.

Hết hạn tù, anh ta lấy vợ, sinh con và vẫn làm những việc vi phạm pháp luật như bảo kê cho mấy ả cave người Việt tại Nga, kiếm tiền trên thân xác những người đàn bà này. Nhưng khi đứa con đang còn rất nhỏ, Đường đã bỏ lại vợ con sang thành phố khác sinh sống. Giờ cậu con trai này đã lớn và vẫn ở đất Nga và được vợ chồng một người bản địa nhận làm con nuôi.

Loanh quanh mãi ở đất Nga mà vẫn không khá hơn được, Đường về Việt Nam và gặp Dương - vợ anh ta hiện tại, khi cả hai người đều đã có con riêng. Dương khi ấy đã khá giàu có, năm 2008 người đàn bà này đã đi xe Lexus, hai người kết hôn và có hai con chung. Nhưng kể cả khi đã làm "ông trùm" ở đất Thái Bình, tiền bạc vô biên thì trong mắt giới giang hồ miền Bắc cũng như giang hồ cả nước, Đường Nhuệ vẫn không có "tuổi".

Dân "đi chơi" kể rằng ít khi Đường mang theo nhiều tiền, kể cả trong tài khoản cũng không mấy khi có tiền. Kinh tế do chị vợ nắm hết, đó là lý do trên đường trốn chạy, anh ta mua vội thùng mì tôm định rằng cầm cự những ngày trốn truy nã.

Có thông tin cho biết, Đường hỏi vay tiền của một người bạn 30 triệu đồng để làm lộ phí nhưng người này không cho vay vì họ biết Đường sẽ không bao giờ trả, giống như thói quen quỵt nợ lâu nay của anh ta. Cũng có thông tin rằng trên đường trốn chạy, anh ta định bán sim điện thoại số đẹp đang dùng nhưng giữa mùa dịch bệnh, chẳng có ai mua, bất quá phải trốn về nhà thằng đệ tử ở cách đó mấy chục cây số. Và đến khi bị bắt, trong ví anh ta chỉ có... vài chục nghìn.

Đường khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rủ rỉ, khiến người đối diện bị thuyết phục và tin tưởng hoàn toàn, tất nhiên ngoại trừ những lúc anh ta đi đòi nợ hoặc cần phải chứng minh mình là số 1. Câu nói quen thuộc của Đường Nhuệ: "Tao mà là số 2 thì đừng có thằng nào nhận là số 1". Nhưng, "số 1" là chỉ ở phạm vi đất Thái Bình, và quả thật, ở vùng đất hiền hoà này thì việc tác oai tác quái của Đường Nhuệ là nỗi khiếp sợ, khi mà anh ta luôn luôn khoe quan hệ với các ông to bà lớn.

Thực tế, các vụ việc liên quan đến vợ chồng Đường đều được "bỏ qua" hoặc "gói ghém" một cách khó hiểu, đơn cử như vụ đánh người ngay tại trụ sở Công an phường, vụ huỷ hoại tài sản tại một doanh nghiệp... Đó chỉ là những vụ ai cũng có thể nhìn thấy, còn bao nhiêu vụ việc nữa Đường Nhuệ "lấy thịt đè người", khiến bao nhiêu người dân cay đắng mà vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Nhiều người kể Đường Nhuệ hay có kiểu "chơi bẩn", ví dụ như anh ta ghi lô đề nợ, bảo sẽ chuyển khoản sau, hôm sau bị đòi thì buông một câu nhạt toẹt: "Bao giờ có trả". Biết là không ai dám đòi nợ nhà mình nên Đường cứ ngông nghênh "đè" thẳng căng người khác như thế. Còn những vụ việc tương tự khác như nợ tiền vật liệu, có người chỉ hơn 20 triệu nhưng nhất định không trả, một phần là vì bẩn tính, một phần là vì cho rằng “mình là số 2, không có thằng nào số 1” nên Đường tự cho mình cái quyền phách lối như vậy.

Tuy nhiên, vì sống "bẩn" như vậy nên trên "bản đồ" giang hồ, không có vị trí nào dành cho Đường. Đến ngay những kẻ đánh người không gớm tay, những tên lưu manh mạt hạng nhất còn nhăn mặt khi nghe thấy chuyện Đường ăn không trên mỗi xác người chết 500 nghìn đồng.

Những kẻ lưu manh nhất còn biết có vùng cấm đối với những việc làm liên quan đến tâm linh, nhưng kì lạ thay, cả hai vợ chồng gã đều thờ Phật, luôn mồm rao giảng những điều hay ho, luôn doạ người khác "sống cho có đức kẻo con cái gánh hậu quả", nhưng thực tế, những việc làm của vợ chồng anh ta, đến quỷ ma còn phải... kinh sợ.

Vợ chồng Đường - Dương.

Đánh người ngay dưới chân tượng Phật

Nguyễn Thị Dương, người vợ hiện tại của Đường Nhuệ là một người “nghiện” cúng lễ. Trong ngôi nhà to chà bá của vợ chồng Đường Dương, ngay ở phòng khách tầng 1 có bức tượng Phật to đùng, trên tầng cao nhất nhà này cũng có tượng Phật, toàn những bức tượng to cao mà chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết chủ nhân ngôi nhà sùng bái đến mức nào.

Nhưng, ngay trước mặt đức Phật, vợ chồng Đường cùng mấy thằng đệ tử đã đánh người đến vỡ xương hàm, máu me toe toét. Đó chính là giọt nước cuối cùng gây tràn ly, dẫn đến việc vợ chồng anh ta bị bắt ngay sau đó.

Và, người ta tin rằng, đây không phải là một vụ đánh người duy nhất. Thực tế "chị đại" Dương cách đây mấy năm đã livestream xử đẹp một chị chơi facebook dám cả gan comment lếu láo thách thức chị ta. Clip đó được chia sẻ với tốc độ bão tố, nhưng nhiều người cho rằng, đó chỉ là cách "lấy số trên mạng", nhằm câu like của “chị đại sống ảo”.

Luôn livestream dạy dỗ người khác phải sống cho có đạo đức, đến ngay như kẻ "cùng hội cùng thuyền" như Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, trực thuộc Sở Tư pháp, cũng đã có lần bị Dương livestream chửi vuốt mặt không kịp ngay tại trụ sở công ty, vì dám chơi không đẹp với Dương.

Thói ngang ngược coi trời bằng vung, coi người khác chỉ là cỏ rác của vợ chồng Đường Dương giống nhau đến kinh ngạc, như các cụ ngày xưa hay nói là "được cả đôi". Trong clip, Dương nói thẳng, nếu không nhận hồ sơ của chị ta thì sẽ có nhiều nhiều hồ sơ mang tên nhiều người khác được gửi vào.

Dư luận cũng không hiểu vì sao đang "cùng thuyền" mà bữa đó Hiệp lại bị chửi vuốt mặt không kịp như vậy (?). Nhưng xem clip thì thấy Dương không nể ai, có thể do chị ta cậy mình có nhiều quan hệ nên dù việc có thế nào cũng sẵn sàng biến đen thành trắng trong tầm tay? Cũng như cách mà Đường luôn rêu rao "tao quan hệ đến đâu thì mày biết rồi đấy”.

Ngôi nhà của vợ chồng Đường - Dương ở TP Thái Bình.

"Thánh"… sống ảo

Nói về sống ảo thì không ai qua mặt được "anh chị đại" Đường Dương. Trên facebook là một thế giới khác của cặp vợ chồng đôi lứa xứng đôi nhà này. Luôn xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, đeo vương miện, với những clip đi làm từ thiện rớt nước mắt, Nguyễn Thị Dương được một bộ phận người theo dõi facebook cũng như những người không biết nhiều về việc làm phạm pháp của gia đình chị ta dành cho những comment tung hô như "phật bà giáng thế".

Các bài báo viết ca ngợi cũng nhiều như bươm bướm, nhưng nếu ai hiểu chuyện thì nên biết rằng, đây là những bài báo theo kiểu PR, đặt hàng, cứ... có tiền là lên báo, chứ không có gì ghê gớm cả. Và, vì vậy mà hình ảnh "chị đại" vô tình được biết đến là một doanh nhân giỏi giang, làm từ thiện như cơm ăn nước uống hàng ngày, mà không biết rằng "phật bà tái thế" chửi người không ngượng mồm, đánh người không gớm tay và để chồng mình thu tiền trên xác chết mỗi người 500 nghìn.

Thực tế hiện tại, vợ chồng Đường Dương đang phải đối mặt với một loạt vụ việc sẽ được lật lại hồ sơ mà một trong số đó là vụ đánh người ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Một vụ việc khác gây bức xúc dư luận không kém, đó là vụ Tiến "trắng" - con nuôi Đường Nhuệ, đã chỉ đạo đám đàn em đánh một thanh niên vỡ mắt cá nhân, gẫy ống chân ngay trước cửa nhà anh này vì lý do nợ nần. Vụ việc sau đó được xử... nhẹ hều. Dư luận đặt câu hỏi: Liệu nếu không có ông bố nuôi chống lưng, thì Tiến "trắng" có dám ngông nghênh đánh người dã man như thế và tin rằng mình được "cứu" hay không?

Đường Nhuệ cũng ảo không kém vợ. Seri phim giang hồ do anh ta thủ vai chính cùng các nhân vật "giang hồ mạng" đình đám như Dũng trọc, Phú Lê, và đặc biệt có sự tham gia của một “nghệ sĩ xịn” được phát trên Youtube, đã nhận được nhiều triệu lượt xem, gây phản cảm và tung hô cho lối sống giang hồ của một bộ phận thanh thiếu niên mới lớn.

Vợ chồng Dương - Đường bị bắt đã chấm dứt một "đế chế số 2, không ai số 1" của vợ chồng nhà này. Cũng sụp đổ luôn hình tượng "phật bà tái thế" vốn được nhiều người hâm mộ. Qua vụ việc này, báo chí có lẽ cũng nên có quy định khắt khe hơn đối với việc viết bài dạng PR kẻo rồi có ngày các tờ báo trở nên rẻ rúng trong mắt bạn đọc. Và, cũng là lời cảnh báo đối với các diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ khi chọn cách kết giao, kiếm tiền từ đám giang hồ, lưu manh này.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: cstc.cand.com.vn