Những lời chúc mừng năm mới 2021 ngắn gọn và ý nghĩa nhất

Vào thời khắc năm mới 2021, hãy gửi đến bạn bè, người thân những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, để cùng nhau sẻ chia tình yêu vẹn tròn.

Lời chúc năm mới 2021 gửi tới bố mẹ, gia đình

Chào năm mới 2021, con chúc gia đình mình luôn tràn ngập tình thương, tiếng cười, chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu!

Tài sản lớn nhất của bố mẹ và chúng con là gia đình. Năm mới 2021, cả nhà mình luôn yêu thương, hạnh phúc bố mẹ, anh chị, các em nhé! Yêu nhà mình nhiều! Năm mới bình an!

Năm qua, bố mẹ vất vả nhiều rồi. Ngày đầu năm mới 2021, con mong rằng mọi khó nhọc trên đôi vai bố mẹ sẽ vơi bớt đi. Con chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu!

Con luôn nói với bố bọn trẻ, chỉ mong bố chăm vợ và các con được như ông ngoại thôi. Năm mới 2021, con kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng ‘tươi trẻ’ như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, ấm áp!

Ngày đầu năm mới 2021, con gái yêu chúc mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Con mãi yêu gia đình mình!

Cảm ơn ba và mẹ vì những điều giản dị ba mẹ thầm lặng làm cho vợ chồng con suốt năm qua. Chào năm mới 2021, con chỉ mong ba, mẹ bớt lo toan, muộn phiền, sống vui khỏe bên con cháu.

Mỗi mùa xuân sang, lưng má càng thêm còng, tóc ba thêm sợi bạc. Không thể ngăn được thời gian nên con vẫn mong Tết, để được trở về nhà, sum họp gia đình. Con yêu gia đình mình! Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống an vui bên con cháu!

Mẹ thường nói món quà lớn nhất mẹ nhận được là hạnh phúc của các con. Chào năm mới 2021, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh cùng chúng con. Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm.

Năm mới, con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và mãi ở bên chúng con.

Ngày đầu năm mới 2021, con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và mong muốn sẽ được ở bên bố mẹ thật lâu. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Như mọi năm, gửi lời chúc năm mới đến bố mẹ, con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, luôn là điểm tựa cho con!

Lời chúc năm mới, Tết dương lịch 2021 ngắn gọn, ý nghĩa tới gia đình người thân.

Lời chúc năm mới 2021 cho vợ, chồng, người yêu

Năm mới đến rồi, người yêu của anh bớt lo lắng, suy tư đi nhé vì đã có anh ởi bên! Chúc mừng năm mới 2021!

Năm nay, mình lại cùng nhau đi đón giao thừa em nhé! Ngày đầu năm mới 2021, anh mong mình lại cùng cố gắng để có 1 tương lai cùng 1 gia đình nhỏ đủ đầy, hạnh phúc em nhé!

Happy new year! Chúc tất cả những người tôi yêu một năm mới bình an, hạnh phúc!

Ngày đầu năm mới 2021, anh cầu chúc cho em luôn được mạnh khỏe và thành công trong công việc. Anh sẽ không chúc em hạnh phúc, vì chắc chắn anh sẽ luôn là người mang niềm hạnh phúc đó tới cho em mỗi ngày! Yêu em!

Năm mới 2021 đến rồi, một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến đồng nghĩa với việc anh lại được nối dài năm tháng yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

Với anh, điều may mắn nhất 30 năm qua là có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và hạnh phúc bên gia đình và anh!

Chúc em năm mới sẽ không giận nhiều vì anh hư nữa. Anh hứa anh sẽ ngoan mà, luôn yêu em và bên em!

Anh thích ngắm em nhất lúc em cười. Hãy giữ mãi nụ cười trên môi nhé em. Năm mới 2021, hãy cho anh cơ hội vẫn được là lí do của nụ cười đó em nhé!

Được ở bên cạnh em tất cả các ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Chúc em một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn năm cũ. Yêu em!

Nhân thời khắc chuyển giao sang năm mới đầy cảm xúc và ý nghĩa này, anh muốn nói với em rằng: Anh mãi bên em và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Hãy tin ở anh, em nhé.

Cho dù năm mới này hay là năm mới tiếp theo, anh hãy để em được yêu và bên anh nhé. Cám ơn anh vì đã yêu em! Chúc mừng năm mới tình yêu của em.

Ngày đầu năm mới 2021, em chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công; chúc cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thuở ban đầu anh nhé!

Lời chúc năm mới 2021 cho bạn bè, đồng nghiệp

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới 2021 đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng nhé.

Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn.

Chúc mừng năm mới 2021, chúc mọi điều bình an, tốt đẹp tới bạn và gia đình!

Năm 2021 đã tới! Chúc bạn 1 năm may mắn, phát đạt và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!

Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới bạn nhé. Happy new year!

Năm mới đến rồi! Em chúc anh mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, vững bước trên con đường phía trước, đưa chiến hạm đến với những Đại dương lớn.

Năm mới với những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Em chúc anh và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc anh thêm một tuổi mới với những điểm mốc thành công mới!

Tôi ước năm mới sẽ mang đến tất cả những gì mà các bạn mong muốn, mọi sự đều thuận lợi. Chúc mừng năm mới 2021, an khang thịnh vượng!

Hy vọng năm mới dịch bệnh sẽ biến mất, thế giới trở lại bình thường và công ty chúng ta phục hồi, phát triển nhanh chóng! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn và sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau trong năm mới các bạn nhé! Chúc bạn và gia đình năm mới an khang - thịnh vượng!

Lời chúc năm mới 2021 hay bằng tiếng Anh

My fondness for you grew even stronger this year. I love the way you confide in me and express your feelings so easily. My only wish for you in the new year is, just stay the same, dear. Happy New Year!

Dịch: Tình yêu em dành cho anh cứ lớn dần và ngày càng mạnh mẽ. Em yêu cái cách anh tin tưởng ở em và bày tỏ cảm xúc của chính mình. Ước muốn duy nhất của em trong năm mới này là luôn có anh ở bên, anh yêu. Chúc anh năm mới hạnh phúc!

May this new year be a joyful ride for you and your family. Here's wishing you best year ahead. Happy New Year!

Dịch: Mong một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với anh và gia đình. Chúc anh năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!

We learn from each other and blossom together. It is this 'friendship plant' I want to nurture daily. Happy New Year!

Dịch: Chúng ta học hỏi lẫn nhau và cùng nhau trổ bông. Đây là "cây tình bạn" mà tớ muốn chăm sóc mỗi ngày. Chúc cậu năm mới an lành!

May the new year days be as bright as the sunshine and as calm as the moonlight. Have a wonderful year ahead.

Dịch: Chúc mọi người năm mới rạng rỡ như ánh mặt trời và yên bình như ánh trăng. Chúc năm mới hạnh phúc!

Wishing you healthy, peaceful and joyful 2021

Dịch: Chúc mọi người năm mới 2021 sức khỏe, hạnh phúc và an lành!

Hoping to engage less in the virtual world and more in the real world this year. Here's to new beginnings... Happy New Year!

Dịch: Mong rằng năm nay bạn sẽ sống ảo ít đi và sống thật nhiều hơn. Một khởi đầu mới đã bắt đầu... Chúc mừng năm mới!

Minutes turn into hours but our conversations never end. Here's to another 365 days on non-stop chatter! Wish you a very happy new year, my friend.

Dịch: Vài phút biến thành vài giờ mà cuộc trò chuyện của chúng ta chưa bao giờ chấm dứt. Lại thêm 365 ngày nữa để tám chuyện bất tận. Chúc cậu năm mới vui vẻ, bạn tốt của mình.

Just as a new bloom spreads fragrance and freshness around May the new year add a new beauty, freshness into your life. Happy New Year 2021.

Dịch: Giống như một bông hoa mới mang đến hướng thơm và sự tươi mới cho đời, mong rằng năm mới sẽ mang đến vẻ đẹp và sức sống mới cho cuộc sống của cậu. Chúc mừng năm mới 2021!

May this year bring new happiness, goals, achievements and a lot of new inspiration for your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Dịch: Mong rằng năm mới sẽ mang đến hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành công mới và nguồn động lực mới cho bạn. Chúc năm mới tràn ngập niềm vui!

As I look forward to a New Year, I always think of the gifts my parents have given me. Though we’re miles apart, you are always in my thoughts. Happy New Year. I love you!

Dịch: Con biết ơn tất cả những gì ba mẹ dành cho con. Dù chúng ta không ở gần nhau nhưng bố mẹ mãi ở trong tâm trí con. Con chúc ba mẹ năm mới sức khỏe, vạn sự như ý, con yêu ba mẹ nhiều!

To my awesome brother: thank you for the fun, and sometimes embarrassing memories we share. Let’s keep that tradition going in the upcoming year. Happy New Year.

Dịch: Gửi đến anh trai tuyệt vời của em: cảm ơn anh vì những kỷ niệm vui buồn chúng mình đã có trong năm qua. Anh em mình vẫn tiếp tục như vậy trong năm tới anh nhé. Happy New Year!

As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

Dịch: Lại một năm mới đang đến... Con muốn cảm ơn bố đã luôn an ủi con khi con buồn và thúc giục con tiến về phía trước. Con chúc bố năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn!

My sister, my first friend, my constant support: In the coming year, I wish you all of the blessings you truly deserve. Happy New Year!

Dịch: Chị à, chị giống như một người bạn thân của em vậy, em chúc chị năm mới đến gặp nhiều may mắn và thành công mà chị xứng đáng nhận được. Happy New Year!

The New Year is here! Look ahead, embark on the road to success. May you have a great journey to your destination! Happy 2021.

Dịch: Năm mới đến rồi! Tìm kiếm và theo đuổi con đường đến với thành công thôi nào! Chúc cậu có một hành trình chinh phục mục tiêu đầy ý nghĩa. Happy 2021!

Life changes, but my New Year wish for you remains the same- I wish you happiness, good health and well-being from the bottom of my heart!

Dịch: Cuộc sống luôn đổi thay nhưng lời chúc Năm mới của con vẫn không thay đổi - Con chúc bố mẹ năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và an khang thịnh vượng!

