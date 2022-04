Những lâu đài trăm tỷ, "khủng" nhất Hải Phòng, trong đó có toà bị kê biên tài sản

Đường Lê Hồng Phong là con đường lớn, chạy xuyên theo trục Bắc - Nam của thành phố hoa phượng đỏ. Trên trục đường này có những toà lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nổi bật nhất là toà lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát (hay còn gọi là Phát "dầu").

Toà lâu đài năm trên khu đất có diện tích 2.300 m2, được ghép từ 4 khu đất liền nhau. Với giá đất khoảng 100 triệu đồng/m2 tại đường Lê Hồng Phong, nguyên giá trị đất của toà lâu đài này đã lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Toà lâu đài được xây dựng trong khoảng 3 năm theo kiến trúc Pháp và Hy Lạp. Ngôi nhà có mặt tiền khoảng 70 m tại nút giao Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự.

Năm 2018, gia đình đại gia Ngô Văn Phát chuyển về đây ở. Đến năm 2020, ông Ngô Văn Phát bị bắt vì tội lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán hàng chục nghìn hoá đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhà nước. Năm 2021, ông Phát nhận bản án 2 năm tù giam và kê biên toà lâu đài tại số 9 Lê Hồng Phong.

Bên cạnh lâu đài Ngô Văn Phát, đường Lê Hồng Phong còn nhiều lâu đài trăm tỷ khác. Tiêu biểu là toà lâu đài 2 mặt tiền tại lô 18D.

Toà lâu đài 4 tầng, rộng hàng nghìn m2, có mặt tiền khoảng 50 m. Hệ thống mái theo kiến trúc cổ điển khiến công trình tạo ấn tượng mạnh. Những chiếc cột của toà nhà được chạm trổ cầu kỳ theo phong cách châu Âu.

... Tường rào bao quanh lâu đài rất hoa mỹ. Cánh cổng bằng đồng làm nổi bật lên sự sang trọng.

Các mặt của tòa nhà được chạm khắc tinh tế với những phào chỉ, cuốn sóng cầu kỳ theo kiến trúc châu Âu, thiết kế thức cột theo kiểu Hi Lạp và La Mã cổ đại.

Một toà lâu đài khác lại có sự kết hợp phong cách Á - Âu khi phần chính của lâu đài được xây dựng theo phong cách châu Âu sang trọng. Bên cạnh đó là từ đường theo phong cách Á đông.

Tường rào bên ngoài cũng có sự khác biệt rõ rệt. Từ đường có cổng bằng gỗ sơn đen, tường rào có những hoạ tiết đắp nổi bằng sứ. Bên phía lâu đài có hàng rào kim loại màu vàng làm nổi bật nét sang trọng. Không những thế, toà lâu đài còn được trang trí bằng những chậu cây cảnh đắt tiền.

Tại khu vực lô 7B đường Lê Hồng Phong, nhiều toà lâu đài, biệt thự lộng lẫy cũng được xây dựng, tô điểm cho sự giàu có từng ngày của thành phố cảng Hải Phòng.

