Những dòng xe ô tô bị lỗi bơm xăng gây nguy hiểm

Hơn 19.000 ô tô Honda gồm hầu hết các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng như dòng Honda City lắp ráp trong nước vừa “lãnh án” triệu hồi do lỗi bơm xăng khiến động cơ có thể đột ngột ngừng hoạt động. Trong đó, bao gồm 5.966 xe Honda City đời 2018 lắp ráp tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có 1.770 xe Jazz 2018; 1.170 xe HR-V 2018; 1.620 xe Civic 2018 với các phiên bản 1.5 Base, 1.5TOP và 1.8V; 7.979 xe CR-V đời 2018 và 2019; cùng 180 xe Honda Accord đời 2018... Tất cả những mẫu xe này đều được Honda nhập khẩu nguyên chiếc và đã phân phối đến tay người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Nguyên nhân triệu hồi được Honda Việt Nam xác định do bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cảnh bơm bị lỗi. Trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi xe đang vận hành.

Trong thông báo mới nhất, Honda Việt Nam cho biết công ty chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Honda khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe đến các đại lý để được thay thế bơm nhiên liệu mới. Phụ tùng thay thế và chi phí nhân công liên quan đến việc triệu hồi này sẽ do Honda Việt Nam chi trả.

1,4 triệu xe Honda và Acura bị triệu hồi toàn cầu do lỗi bơm xăng

Honda cũng đã đưa ra thông báo một đợt triệu hồi trên toàn cầu đối với 1,4 triệu chiếc xe có bơm xăng bị lỗi. Đối với Honda, vấn đề này ảnh hưởng đến các mẫu Accord, Civic hatchback, Civic Type R, Fit và HR-V (cùng thuộc đời 2019) và Insight (2019-2020); trong khi đó, Acura có: NSX (2019-2020), RDX, RLX và RLX Hybrid (cùng thuộc đời 2019).

Trong trường hợp xấu nhất, vấn đề này có thể khiến xe bị chết máy khi đang chạy trên đường. Chỉ riêng tại Mỹ, Honda và Acura đã có 136.057 chiếc xe bị ảnh hưởng. Nhà sản xuất Nhật Bản cho biết họ vẫn chưa nhận được báo cáo nào về tai nạn hay chấn thương liên quan đến lỗi trên.

Theo báo cáo triệu hồi của cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), bơm xăng sử dụng trên các xe lỗi được sản xuất bởi nhà cung cấp Denso, chúng đã "tiếp xúc với quá trình sấy dài hơn" khi sản xuất. Điều này có thể khiến bề mặt bơm bị nứt vỡ, hấp thụ nhiên liệu quá mức và làm cho cánh bơm bị biến dạng và hỏng.

Honda sẽ thông báo cho khách hàng vào cuối tháng 7 và sẽ thay thế bơm xăng trên các xe trong diện triệu hồi. Nhà sản xuất này cũng yêu cầu các đại lý trả lại các module bơm xăng đang để trong kho.

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 30.000 xe Camry, Innova, Corolla lỗi nguy hiểm

Công ty ôtô Toyota Việt Nam vừa báo cáo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) về chương trình thu hồi xe Camry, Corolla, Innova do công ty này sản xuất, lắp ráp và phân phối. Tổng số lượng ôtô bị ảnh hưởng lên tới 29.513 chiếc, được sản xuất từ năm 2013 đến 2019.

Cụ thể, Toyota Việt Nam thu hồi 29.513 xe các loại để kiểm tra, thay bơm nhiên liệu và lọc. Bao gồm 3.060 xe Camry (sản xuất từ ngày 30-12-2017 đến 25-3-2019); 5.837 xe Corolla (sản xuất từ ngày 16-1-2018 đến 31-1-2019) và 20.616 xe Innova (sản xuất từ ngày 23//2017 đến 3/4/2019).

Nguyên nhân triệu hồi, theo Toyota Việt Nam, các xe bị ảnh hưởng có thể nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táplô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Thậm chí, xe có khả năng chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam còn thông báo thu hồi xe để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu với 3.763 xe trên các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc là Lexus, Land Cruiser 200, Alphard và Fortuner.

Toyota Fortuner, Land Cruiser và Alphard bị triệu hồi ở Việt Nam do lỗi bơm nhiên liệu

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức công bố chương trình triệu hồi với 3 mẫu xe Toyota Fortuner, Land Cruiser 200 và Alphard do lỗi bơm nhiên liệu. Đợt triệu hồi lần này có 2.488 xe Toyota Fortuner, 490 xe Land Cruiser 200 và 36 xe Alphard.

Cụ thể, mẫu xe Alphard được triệu hồi đợt này có thời gian sản xuất từ ngày 5/10/2017 đến 6/12/2018; Toyota Land Cruiser từ ngày 2/9/2013 đến 11/3/2015; Fortuner từ ngày 13/4/2018 đến ngày 26/12/2018.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các xe nằm trong chương trình triệu hồi xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táplô. Đồng thời, xe có hiện tượng động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân được xác định là do các xe trong diện ảnh hưởng trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm thấp áp này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này khiến cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Thu hồi hơn 14.000 ô tô Mitsubishi Xpander do lỗi bơm xăng

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Xpander do công ty phân phối. Cụ thể, sản phẩm bị thu hồi lần này là ô tô Mitsubishi mã LRQHLVVT - LNMHLVVT (xe nhập khẩu) được sản xuất từ ngày 14/8/2018 đến ngày 26/8/2019 do Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Nguyên nhân được xác định là do cánh bơm bên trong bơm xăng có thể bị phồng lên, làm cho nó bị chạm vào các bộ phận xung quanh của thân bơm và dẫn đến bơm xăng bị ngừng quay và không thể khởi động động cơ hoặc động cơ ngưng hoạt động. Trong bơm xăng, cánh bơm được làm bằng nhựa có mật độ phân tử nhựa thấp nên dễ bị phồng lên.

Chính vì thế, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình cần nhanh chóng mang xe tới nhà phân phối ủy quyền của công ty để được kiểm tra và thay thế bơm xăng theo chương trình triệu hồi nêu trên nhằm đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt cho việc sử dụng.

Chương trình sẽ được thực hiện tại các nhà phân phối ủy quyền của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2021. Được biết, số lượng các xe Mitsubishi Xpander đã bán ra thị trường là 11.468 xe. Còn tất cả các xe Mitsubishi Xpander được lắp ráp từ ngày 21/8/2019 trở đi đã được lắp bơm xăng cải tiến. Các xe Mitsubishi Xpander được sản xuất sau ngày 21/8/2019 được nhập khẩu về Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Đối với các xe đang lưu kho công ty hoặc tại các nhà phân phối là 1.689 xe. Tất cả những xe này đa hoàn tất thay thế bơm xăng từ ngày 22/9/2019 đến ngày 22/10/2019. Số lượng xe tại các nhà phân phối là 894 xe. Tất cả những xe này đã được hoàn tất thay thế bơm xăng từ ngày 24/9/2019 đến ngày 10/10/2019.

