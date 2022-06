Những chi tiết trùng hợp vụ tai nạn xe tải đè bẹp xe con làm 3 người chết

Theo đó, vụ tai nạn cách đây 2 năm tại Thanh Hoá xảy ra vào ngày 4/6/2020, tại Km 17+800, nút giao cắt ngã 4 trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Chiếc Toyota Vios màu trắng BKS: 36A-468.94 do L.N.H (SN 1991, ở xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông trên đường TL506 khi tới điểm giao cắt đường Nghi Sơn - Sao Vàng bất ngờ bị xe tải hiệu Howo mang BKS: 36C -171.15 do Lương Văn Lâm (SN 1985, ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, bất ngờ cả thùng xe đầy đất, đá lật đổ xuống chiếc xe ô tô con. Thời điểm này trên xe Toyota Vios có 4 người (trong đó có 1 trẻ em, 3 người lớn). Vụ việc khiến 3 người lớn tử vong (2 nữ, 1 nam), cháu bé nhỏ tuổi nhất trên xe may mắn thoát chết. Lái xe ô tô con hiệu Toyota Vios tử vong sinh năm 1991.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra cách đây 2 năm tại Thanh Hoá vào ngày 4/6/2020.

... Hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra tại tỉnh Hoà Bình vào ngày 4/6/2022.

Vụ tai nạn vừa xảy ra vào ngày 4/6/2022 trên đường Hồ Chí Minh tại Km 472 + 950 đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Chiếc xe tải hiệu Howo BKS: 29H - 770.16 chở đất bị lật, đè lên chiếc ô tô con Toyota Vios màu trắng BKS: 30A - 615.85 đang đi ngược chiều (hướng Hà Nội - Thanh Hoá). Trên xe Toyota Vios có 4 người. Vụ tại nạn khiến lái xe và 2 người phụ nữ ngồi phía sau xe con tử vong. Lái xe ô tô Toyota Vios tử vong sinh năm 1991. Người ít tuổi nhất trên xe là Hà Văn Thanh may mắn thoát chết.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong