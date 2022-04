Nhóm thanh niên 'bay lắc' điên cuồng, test nhanh ra ngay ma túy

Trương Văn Sơn và Hoàng Văn Thọ tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/4, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Qua test nhanh, phát hiện 5/8 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 22/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc cùng Công an các xã Nghi Văn, Nghi Đồng, Nghi Lâm đồng chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất một quán karaoke tại địa bàn xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

...

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại phòng hát số 5 có 8 đối tượng nam giới, nghi vấn sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu, tạm giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 viên hồng phiến. Tiến hành test nhanh tại chỗ phát hiện 5/8 đối tượng dương tính với ma túy.

Tang vật mà công an thu giữ.



Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Trương Văn Sơn (SN 2000) và Hoàng Văn Thọ (sinh năm 1989, cùng trú tại xã Nghi Văn) để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử phạt các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus