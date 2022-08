Nhóm tài xế taxi đánh bất tỉnh đồng nghiệp tại sân bay Phú Quốc

Trưa 25-8, trên một trang mạng xã hội có số người theo dõi hàng đầu ở TP Phú Quốc xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nhóm mặc đồng phục của một hãng taxi đánh dã man một người được cho là một tài xế làm việc cùng hãng.

Nhóm tài xế taxi dùng thắt lưng quất túi bụi một đồng nghiệp (ảnh cắt từ clip)



Cảnh trong clip cho thấy sau một lúc cự cãi, nhóm tài xế taxi mặc đồng phục áo vàng của một hãng taxi ở TP Phú Quốc lao vào ẩu đả. Nhóm khoảng 3-4 người rút dây thắt lưng cùng tấn công 1 tài xế khác.

Khi nạn nhận bị đánh vào vùng đầu, loạng choạng té ngả, nhóm tài xế vẫn lao vào dẫm đạp. Người bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận cho tới khi có người can ngăn, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiếp tục dẫm đạp dã man dù đồng nghiệp ngã gục (ảnh cắt từ clip)

...



Thông tin về vụ đánh đập được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc vì lúc xảy ra sự việc, tại hiện trường có hơn chục tài xế làm cùng hãng taxi nhưng không ai can ngăn.

Nhóm tài xế taxi ở Phú Quốc đánh hội đồng đồng nghiệp

Chiều cùng ngày, đại úy Lê Bá Trình, Trưởng Công an xã Dương Tơ, xác nhận có sự việc các tài xế taxi ẩu đả trên địa bàn, hiện đang trong quá trình xác minh.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động