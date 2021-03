Nhóm “quái xế” nẹt bô, bốc đầu, phóng như bay trên cầu Cửa Hội

Vào chiều ngày 28/3 trên cầu Cửa Hội nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, xuất hiện một nhóm hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhóm này còn nẹt bô, bốc đầu, phóng như bay khiến người tham gia giao thông ớn lạnh.

Đoạn video ghi lại hình ảnh hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lãng lách, bốc đầu, phóng như bay qua cầu Cửa Hội khiến người đi đường khiếp sợ.

Hành động của nhóm thanh niên được ghi lại, sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động nguy hiểm của nhóm thanh niên, đặc biệt là xem thường chính tính mạng của bản thân mình và người đi đường khi thực hiện những hành vi nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang giao Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Nghệ An để truy tìm nhóm thanh niên trên, xử lý nghiêm nhóm người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cầu Cửa Hội nơi nhóm “quái xế” thực hiện hành vi nguy hiểm vừa được khánh thành vào ngày 14/3, cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng.

