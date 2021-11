Nhóm đối tượng cưỡng bức tập thể, quay clip trong nhà nghỉ với cô gái 16 tuổi sẽ bị xử lý thế nào?

Như đã đưa tin, ngày 26/11, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết nhận nạn nhân trong clip là người ở một xã tại huyện Cẩm Xuyên.

Sự việc diễn ra đã khá lâu. Cách đây ít tháng gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo và cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an đã khởi tố 2 bị can về hành vi 'hiếp dâm người dưới 16 tuổi'. 2 người này đang bị tạm giam.

Hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Cẩm Xuyên bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý. Về nguyên nhân vì sao gần đây đoạn clip được đưa lên mạng thì chúng tôi đang kiểm tra.

Vụ việc đang gây xôn xao MXH những ngày qua

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài 43 giây, ghi lại cảnh một cô gái bị một thanh niên cưỡng hiếp. Cô gái liên tục van xin, cầu cứu nhưng đối tượng này không buông tha, vẫn cố gắng thực hiện hành vi bằng được.

Điều đáng nói là trong căn phòng (được cho là nhà nghỉ) lúc này, ngoài đối tượng đang hãm hiếp cô gái, còn có thêm 2 nam thanh niên, 2 trong số 3 nam thanh niên này có tên là Đức và Trung. Mặc cho cô gái van xin cầu cứu, 2 thanh niên này không những không cứu giúp mà còn quay video và nói chuyện cợt nhả. Thậm chí, khi cô gái cầm chiếc gối để che chỗ nhạy cảm thì 1 trong 2 đối tượng đã giật phăng ra.

Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng: "Diễn biến clip cho thấy hành vi của các đối tượng hiếp dâm cô gái dưới 16 tuổi này là thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác nên vụ việc được xác định là có đồng phạm, các đối tượng có liên quan sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015".

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Bên cạnh đó, luật sư Cường cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi. Hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với người dưới 16 tuổi là hành vi hiếp dâm.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định người dưới 16 tuổi là trẻ em, là đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong mọi mối quan hệ. Bởi vậy, hành vi hiếp dâm trẻ em là hành vi thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của trẻ em, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe, tính mạng và tương lai lâu dài của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Người thực hiện hành vi này có thể phải chịu mức chế tài nghiêm khắc là tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả xảy ra đối với nạn nhân để làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi "có tổ chức" hoặc có từ hai đối tượng trở lên cùng hiếp dâm nạn nhân thì các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 3, điều 142 bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp hành vi là đồng phạm giản đơn, không có tổ chức và chỉ có một đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm, không có các tình tiết định khung tăng nặng thì đối tượng này cũng có thể bị xử lý đến 15 năm tù.

Các đối tượng khác có mặt chứng kiến sự việc, dù không trực tiếp thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng đãthực hiện hành vi giúp sức, xúi giục thì cũng được xác định là đồng phạm và đối mặt với khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nạn nhân bị hiếp dâm bao nhiêu lần và có bao nhiêu đối tượng xâm hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nạn nhân bị hiếp dâm bao nhiêu lần và có bao nhiêu đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm. Với các tình tiết như bị hiếp dâm nhiều lần hoặc nhiều đối tượng cùng hiếp dâm thì đó là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng đối với các bị can. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong quá trình điều tra vụ án để xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng đồng thời làm căn cứ xác định tội danh và mức hình phạt.

Tiến sĩ, luật sư Cường cho rằng, bộ luật hình sự quy định đồng phạm là có từ hai người trở lên cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy tất cả các đối tượng có mặt tại hiện trường vụ án cũng biết là đang thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng vẫn đồng ý thực hiện hành vi, có đối tượng trực tiếp hiếp dâm nạn nhân, các đối tượng khác giúp sức, xúi giục, cổ vũ cho đối tượng hiếp dâm thì các đối tượng có mặt đều bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điều 142 bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm.

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của đối tượng đã ghi hình đối với nạn nhân, nếu hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác thì có thể xử lý thêm tội danh này. Trường hợp đối tượng này cũng cùng ý chí thực hiện hành vi hiếp dâm thì đối tượng này sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với vai trò đồng phạm giúp sức, xúi giục.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vì sao đoạn clip trên lại được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Đối với đối tượng đã đưa clip trái phép trên mạng xã hội thì tùy vào động cơ mục đích, tùy thuộc vào diễn biến cụ thể mà có thể xử lý về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn