Nhóm cướp "bắt tay" với người ở vào biệt thự cướp hơn 2 tỷ đồng

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi) và Bùi Thị Thảo (26 tuổi, là vợ của Khanh), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, tối 9/4, căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (quận 5) có em S. (14 tuổi) và 2 nữ giúp việc là bà Dư và bà Hồng ở trong nhà.

Lúc này, một nhóm thanh niên cầm theo hộp giấy đến trước cửa, bấm chuông nói là giao hàng, yêu cầu người nhà ra nhận.

Bà Hồng chạy ra mở cửa thì 2 thanh niên xông vào dùng búa uy hiếp em S., dọa giết và yêu cầu chỉ chỗ cất tiền. Hai tên cướp cũng trói hai người giúp việc lại.

Sợ hãi, em S. đã mở két, hai tên cướp đã lấy đi tổng cộng hơn 1,8 tỉ và 10 nghìn USD cùng một điện thoại rồi tẩu thoát.

Bên cạnh đó, bà Dư khai rằng bị một kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe doạ, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Video: Camera ghi lại cảnh S. bị hai đối tượng khống chế, cướp tài sản.

Nhận tin báo, Đội 3, Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 5 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường đồng thời tổ chức truy xét nóng các đối tượng gây án.

Theo diễn biến từ camera an ninh, vụ cướp diễn ra trong khoảng 20 phút, những người bên trong không phản kháng, không ai bị thương.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được điều động phá án, chỉ sau đó chưa đầy hai giờ đồng hồ, công an ập đến nhà trọ trên đường số 1 (phường An Lạc, quận Bình Tân) bắt giữ nhóm liên quan.

Theo đó, hai tên cướp xông vào nhà được xác định là Thái và Khanh. Riêng những người còn lại đóng vai trò chỉ điểm, giúp sức.

Theo lời khai, bà Dư và Hồng trước đó đã báo tin để cho nhóm Thái và Khanh lên kế hoạch cướp tài sản. Các thành viên trong nhóm đều là người quen biết, họ hàng.

